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「香腸＋養樂多＝致癌」是錯的！教育部打臉3大假消息：小時候聽過

▲▼香腸,加工品。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲教育部打臉3大假消息。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

隨著通訊愈來愈發達，假消息的流通變得容易。對此，教育部針對3項假消息貼文闢謠，其中一則就是「香腸+養樂多會致癌」的訊息，貼文曝光後，讓網友們驚呆了。

教育部在臉書上說明，隨著資訊流通的速度加快，網路上的假消息愈來愈多，稍有不慎就可能被騙，但其實假消息並非近期才出現，有些小時候就聽過的「知識」，其實也是錯誤的資訊。

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因此，教育部分享了3項資訊，並非別給予更正，第一項是「香腸+養樂多會致癌」的資訊。依據教育部內容，香腸中使用的亞硝酸鹽、硝酸鹽是依照食品藥物管理署的規範用量使用，不至於對健康造成危害，即使跟養樂多一起吃了，也不會造成影響。

▼教育部打臉3項假消息。（圖／翻攝臉書／教育部）

▲▼教育部打臉3假消息。（圖／翻攝臉書／教育部）

第二項資訊則是「酸性體質容易被蚊子叮」。教育部表示，人體沒有分酸性或鹼性體質，容易被叮主要是體溫較高、呼出二氧化碳較多、容易流汗或行動不便等原因。

▼教育部打臉3項假消息。（圖／翻攝臉書／教育部）

▲▼教育部打臉3假消息。（圖／翻攝臉書／教育部）

第三項則是「火災要找濕毛巾摀口鼻」。教育部說明，濕毛巾擋不住濃煙中的毒氣與高溫，且弄出濕毛巾需要花時間，反而無法快速逃生，若火災發現得早，應該立刻離開現場、儘速逃生，若發現得晚，則關門求生、避開濃煙。

▼教育部打臉3項假消息。（圖／翻攝臉書／教育部）

▲▼教育部打臉3假消息。（圖／翻攝臉書／教育部）

網友們看完以後，被教育部的資訊更正驚呆，「酸鹼體質的謠言真的超級多，看看現在賣場還有一堆人在迷信『鹼性水』就知道了。身為理化老師，這些人國中大概都沒學好」、「酸性體質這個真的是我到現在才知道欸」、「科學終將勝利」、「原來我們都被誤導了。」

►為何冷天也不用蓋被子！

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