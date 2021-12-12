謝龍介稱吃萊豬「睪丸縮小」　作家：要是全禁可樂珍奶都不能喝

▲謝龍介。（資料照／記者林悅翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

1218四大公投倒數1周，藍綠大動員宣講。國民黨台南市議員謝龍介11日呼籲反萊豬時稱， 多吃一點萊豬「佛仔會縮（台語，意思是睪丸會變小）」。對此，作家顏擇雅批評，謝龍介的說法沒根據，而所謂把關是根據科學證據訂出安全的劑量標準，不是全禁，要是全禁，可樂與珍奶都不能喝。

顏擇雅今（12日）表示，搜尋「ractopamine」+「male reproductive organ」，沒找到任何科學論文，可見謝龍介的說法是沒根據的，但把「ractopamine」換成「additive」（添加劑），就找到科學證實會導致有些實驗鼠睪丸縮小的添加劑了，一是4-Methylimidazole（4-MEI，四-甲基咪唑），這是一種蛋糕，飲品常用的焦糖色素，一是Butylparaben（對羥苯甲酸丁酯），也是生活中常用的化妝品，清潔劑的防腐劑兼殺菌劑。

顏擇雅指出，這兩種添加劑，都是長期且大量的使用可能導致睪丸縮小的，台灣卻沒禁，只是制定劑量標準而已，那今天有什麼理由要禁萊克多巴胺? 離奇的是只禁豬不禁牛？「我如果是台灣的經貿談判代表，真的不知要怎麼理直氣壯，怎麼自圓其說」。

「萊豬公投不同意，以上就是我們的理據。」顏擇雅提到，政府當然應該為食品安全把關，但所謂把關，是根據科學證據，訂出安全的劑量標準，而不是全禁，要是全禁，大家就可樂與珍奶都不能喝，護膚產品與清潔劑都不能用了。