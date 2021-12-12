謝龍介稱吃萊豬「睪丸會縮」　馬英九：這方面我們研究不多

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

1218四大公投倒數1周，藍綠本周末大動員宣講。國民黨台南市議員謝龍介11日呼籲民眾反萊豬時，稱自己聽說多吃一點萊豬肉，「佛仔會縮（台語，意思是睪丸會變小）」，前總統馬英九今（12日）受訪時被問到有無聽過這樣的說法，馬只回，這方面我們研究不多。

謝龍介表示，吃萊豬會造成高血壓等慢性病，他自己雖沒慢性病，但去年8月28日民進黨宣布要開放萊豬進口當天，他就向老婆說家裡不可以再煮豬肉，畢竟萊豬肉會透過什麼管道流通，我們不清楚。接著，他語出驚人，表示自己聽說如果多吃一點萊豬肉，「佛仔會縮」，聽了就嚇死。

不僅如此，謝龍介還提議，乾脆在海港區設一間萊豬加工廠，一年如果要進2000萬公斤萊豬肉，我們就花錢買下來後，等萊豬肉一進口，就運去該加工廠製成台灣貢丸、台灣漢堡，然後再賣賣回去給美國小孩吃，看他們要不要吃？「美國人都不敢吃，卻要我們硬煮來吃。」

對於謝龍介的說法，作家顏擇雅表示，自己搜尋"ractopamine"+"male reproductive organ"，卻沒找到任何科學論文，「可見，謝龍介的說法是沒根據的。」

顏擇雅指出，但把"ractopamine"換成"additive"（添加劑）的話，就找到科學證實會導致有些實驗鼠睪丸縮小的添加劑，一種是4-Methylimidazole（4-MEI，四-甲基咪唑），這是一種蛋糕，飲品常用的焦糖色素，一是Butylparaben（對羥苯甲酸丁酯），也是生活中常用的化妝品，清潔劑的防腐劑兼殺菌劑。

顏擇雅表示，這兩種添加劑，都是長期且大量的使用可能導致睪丸縮小的，台灣卻沒禁，只是制定劑量標準而已，那有什麼理由要禁萊克多巴胺、更只禁豬不禁牛，「我如果是台灣的經貿談判代表，真的不知要怎麼理直氣壯，怎麼自圓其說。」