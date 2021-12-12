台南棕幹線公車全線電動化　黃偉哲：歡迎民眾體驗綠能好行

▲台南市政府，12日將電動公車開進溪北地區，棕幹線公車投入15輛全新綠能電動大巴，成為溪北地區第一條全面電動化的幹線公車，由市長黃偉哲主持啟航典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府積極配合中央推動「2030年市區公車全面電動化」政策，將電動公車開進溪北地區，棕幹線公車投入15輛全新綠能電動大巴，成為溪北地區第一條全面電動化的幹線公車，12日由市長黃偉哲主持啟航典禮，市議員方一峰、蔡秋蘭、Ingay Tali穎艾達利等皆到場共襄盛舉。





黃偉哲表示，感謝市議會對經費的支持與客運業者的配合，很高興見證台南市公車棕幹線全線啟用電動公車，今年共補助30輛電動公車，15輛分布在原南市，15輛分布在原南縣，一方面區域平衡，一方面兼顧載客需求，且電動公車比較環保，減少噪音、空污，增加民眾搭乘的舒適度，並強化無障礙友善環境建置，可望讓台南在2030年排碳量減少20％的目標往前邁進一大步，使台南空氣品質更好，市民生活更健康沒煩惱。





交通局指出，台南市全力配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，早在2012年就率全國之先通過《低碳城市自治條例》，爭取交通部公路總局補助，每輛電動公車購車補助333萬8000元，市府亦額外加碼每輛補助150萬元，且自2020年起，客運業者車輛屆齡時均不再補助購置新的柴油客車，一律要求汰換為電動公車，至2021年底全市電動公車總數預計可達到50輛。





交通局長王銘德表示，市府以每年汰換30輛以上電動低地板公車為目標，本次上線15輛電動公車主要配置於棕幹線，另將有15輛電動公車配置於市區公車5路，均規劃在年底前上路，未來會陸續輔導業者以電動公車汰舊換新，並以乘客量較多的公車路線優先替換，讓電動公車逐步駛向台南各處，歡迎大家踴躍搭乘。



12日電動公車啟航，包括新營客運7輛及興南客運8輛，均為全新打造的電動大巴，因應幹線公車里程較長，電池續航力都在200公里左右，且車輛均為合格低地板大客車，依標準配有無障礙渡板、輪椅專用區及固定裝置，駕駛員也都已接受相關操作訓練。





此外，除了幹支線公車原有的色彩外觀，車身上和車頭前方也多了象徵綠能的閃電及永續的圓環圖樣，未來台南的電動公車都將掛上此一識別LOGO，方便民眾辨別搭乘。



交通局表示，棕幹線行經佳里、學甲、鹽水、新營，串連大北門及大新營地區，每日往返共54班次，是溪北地區的指標性幹線，也行經佳里奇美醫院、新營轉運站等重要節點，更可串連許多景點、活動，如蕭壠文化園區、鹽水「月津港燈節」等，歡迎民眾利用全新電動公車來趟綠能輕旅行。



公共運輸處長吳俁之指出，今年度電動公車上路後，全市將有50輛電動公車，佔全部公車數量的12％，同時無障礙公車的比例也提高到57％，未來將持續輔導業者升級原有調度場站，提前規劃增設充電設備，並逐步將屆齡的柴油車輛優先汰換為電動公車，讓台南各處都能享受全新綠能乘車體驗。