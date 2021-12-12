偶遇的驚艷！　鳥友發現銅藍鶲雄鳥出現在台南七股

▲台南鳥會理事長分享鳥友發現銅藍鶲雄鳥出現在台南七股。（圖／翻攝自潘致遠臉書，下同）





記者林悅／台南報導

台南鳥會的1名女工讀生，騎機車去台南七股工作經過六孔碼頭，在路邊樹上看到一隻藍色的鳥，由於這隻「藍鳥」長得很顯眼，她就停下車，用手機拍了幾張照片，後來工讀生將照片傳給台南鳥會理事長潘致遠看，才知道這隻藍鳥是台灣本島很罕見的嬌客「銅藍鶲」雄鳥。

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台南鳥會理事長潘致遠於11 日PO文指出，他收到1張照片，說是台南鳥會的工讀生，騎機車去七股工作時，經過六孔碼頭，在路邊樹上看到一隻藍色的鳥，工讀生：「她說騎機車看到路邊一棵沒什麼樹葉的樹上，停了一隻藍色的鳥，很顯眼，她看到後就停車拍了幾張，就這樣」。

潘致遠理事長說，真的是「菜鳥的好運！」，因為這隻藍鳥是台灣本島很罕見的嬌客「銅藍鶲」之雄鳥。潘致遠理事長說，他20年來去了台南七股N次，也才在2012年看過一次銅藍鶲，沒想到這位工讀生這麼幸運地就可以看到，且還能及拍下牠美麗的倩影，所以他特PO文與照片與網友、鳥友們分享這美麗因緣。

據維基百科指出，銅藍鶲為鶲科銅藍鶲屬的鳥類，分布於亞洲南部至東南部，以其青藍羽色而得名，該物種的模式產地在印度，學名 Eumyias thalassinus，是台灣罕見的鳥類。