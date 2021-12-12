台南水道培訓種子教師　學員頻吃螺絲甄選嚴格不下於教師甄試

▲台南山上花園水道博物館與台南社大合作，開辦種子教師培訓，並進行驗收甄試，過程比照教師甄試，不少參與學員直呼「真硬斗」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了強化教育功能，台南山上花園水道博物館與台南社大合作，開辦種子教師培訓，並進行驗收甄試，受訓學員需經過學科專業講解及術科活動帶領測試，館方特別邀請擅長擅長課程開發設計的專業老師擔任評選，過程比照教師甄試，不少參與學員直呼「真硬斗」。

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文化局指出，見證台灣自來水發展的水道博物館成立兩年來，已經接待了超過110萬人次的遊客，園區豐富的文史背景、科普常識，甚至環境生態兼具休閒及教育功能，為了更進一步發揮博物館教育功能，特別與新化社大及台南社大合作，舉辦種子教師培訓，首批招收25人，委由擅長開發教育課程，南大附小張景傑、陳怡均兩位老師，並在11月中旬完成培訓作業。

館方表示，由於培訓的種子教師，日後將成為園區舉辦各種營隊活動的主力，因此除了對園區的了解以外，還需要具備一定的表達及團隊帶領能力，為此在結訓後，還舉辦類似教師甄試的學科及術科驗證，也因為相對有挑戰性，參訓的25人中，僅有13人報名參加甄試。

參加甄試成員年齡從40幾歲到60餘歲，包括退休員警、旅遊業從業人員，甚至漫畫老師等，絕大多數都沒有帶領營隊經驗，不少人還是第一次上台簡報，頻頻因為緊張吃螺絲，但透過照片、簡報，認真的演練，展現了認真學習成果。

經過嚴格篩選，最後有5位學員脫穎而出，館方表示，將再與社大合作，開辦教學技巧課程，希望透過共同成長方式，讓種子教師也成為園區最堅強的軟實力。