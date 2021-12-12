　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

民眾將內藏現金的舊衣誤丟　台南麻豆區清潔隊垃圾堆中找回10萬元

▲陳姓民眾家屬，與清潔隊員在垃圾堆中找了2個小時，終於找到舊衣內10萬元現金，開心極了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳姓民眾家屬，與清潔隊員在垃圾堆中找了2個小時，終於找到舊衣內10萬元現金，開心極了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名陳姓民眾11日回麻豆老家幫忙整理居家環境，也順便整理舊衣物，傍晚家人將不要的物件全數送上垃圾車，直到晚上才發現「事情大條了」，丟棄的舊衣裡竟藏有10萬元。麻豆清潔隊得知後，12日一早出動怪手幫忙找尋，花了快2小時終於尋獲衣物與現金，大家全都鬆了一口氣，失主心中感激之情溢於言表。

環保局長謝世傑提醒民眾，年底了，不少民眾已經開始整理環境，請大家整理衣物時，務必仔細檢查、確認有無被遺忘的現金、金飾品等，以免發生憾事。麻豆清潔隊表示，陳姓民眾真是幸運，麻豆區距焚化廠有一段距離，清運回的垃圾都會先暫置，隔天再運去焚化廠，不然10萬元恐怕早已成灰燼了。

麻豆區清潔隊胡班長表示，11日晚間9時38分接到市府1999服務專線通報，指稱陳姓民眾將一件舊衣隨同垃圾丟給垃圾車，衣服裡面有現金10萬元，請求協尋。由於夜間光線太暗，不利找尋。12日上午6時許開始行動，先向垃圾車司機確定垃圾的傾卸位置，即調派怪手以及通知陳姓民眾等到場，會同一起尋找。

▲陳姓民眾家屬，與清潔隊員在垃圾堆中找了2個小時，終於找到舊衣內10萬元現金，開心極了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳姓民眾的家人在12日上午8時不到，即來到麻豆清潔隊一起找尋，一開始怪手沒有找到，民眾、清潔隊人員的心不禁往下沈，但清潔隊人員不輕易放棄，在垃圾堆中尋找2個小時後，約在上午10時左右，時陳姓民眾終於看到被丟棄的舊衣，拿起舊衣翻找一下，真的有一疊現金，數一數真的就是10萬元。

麻豆區清潔隊長曾博昌表示，從小山般的垃圾堆裡，找到原封不動的現金，民眾當下的欣喜，現場所有人都跟著高興起來。能夠幫忙民眾找回失物，皆大歡喜也是功德一件，但還是希望民眾清理居家環境時，能仔細檢查再丟出，不要再上演類似驚魂記。

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
獨／不會有人跟他拍片的…連千毅心疼原諒：回來吧
人死才會有新病床！　南韓「醫療崩潰」重症者激增
快訊／雙北大停電　台電宣布「補償方案」
雙北大停電影響30.5萬戶　台電還原事故原因
結婚花光80萬存款！　「婆婆拿走全部紅包」新娘哭了
新竹動物園驚見「2隻童鞋掉老虎籠」　網嚇：被吃掉？
火鍋肉竟吃到「紙條」！　店家坦承疏失：標籤沒撕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

皮夾裡的千元鈔不見了　東港警調數十支監視器抓到賊

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

野外台戲廟口重現　大林人文化復興搬演在地故事

民眾將內藏現金的舊衣誤丟　台南麻豆區清潔隊垃圾堆中找回10萬元

台電「節電專車」開進南投富功國小　從遊戲中學節電撇步

判斷飛行路線捕捉害鳥！阿美族傳承「捕鳥祭」　捕害鳥守收成

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課

嘉義市打造街舞基地　鼓勵年輕舞者築夢

嘉義市社區營造聯合成果展　推廣從小大人都能參與

「特殊奧林匹克滾球競賽」　28單位近300名選手參加

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

雙手用力3下金屬扳手秒折斷... 「傳說中の大力士」手銬直接扯開

皮夾裡的千元鈔不見了　東港警調數十支監視器抓到賊

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

野外台戲廟口重現　大林人文化復興搬演在地故事

民眾將內藏現金的舊衣誤丟　台南麻豆區清潔隊垃圾堆中找回10萬元

台電「節電專車」開進南投富功國小　從遊戲中學節電撇步

判斷飛行路線捕捉害鳥！阿美族傳承「捕鳥祭」　捕害鳥守收成

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課

嘉義市打造街舞基地　鼓勵年輕舞者築夢

嘉義市社區營造聯合成果展　推廣從小大人都能參與

「特殊奧林匹克滾球競賽」　28單位近300名選手參加

馬拉度納的簽名宇舶表等遺物在印度被尋獲　嫌犯在家中被捕

佛斯特從不配球！奪冠榮耀全歸選手　妻小一起慶封王

身影曝光！新北樹林驚傳「男子持菜刀吼路人」

畢書盡變親民樂當「女兒傻瓜」　首度自剖內心：很硬的嘗試！

皮夾裡的千元鈔不見了　東港警調數十支監視器抓到賊

房價飆漲2區頂到天花板！「想回家種田還是買不起」　學者曝隱憂

住1年「頂樓露台樓中樓」屋主超滿意！內行曝「唯一缺點」笑了

快訊／台電道歉宣布「雙北停電補償方案」　按停電時數扣減電費！

變電所起火致停電「國民黨扯核四」　李正皓：邏輯死掉

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

地方熱門新聞

線上客家慶典「謝平安」　邀民眾參加主祭

漲價第一個周末！阿堂鹹粥遭人潮擠爆

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

視察雲149甲線座車受困　張麗善回應

東石永靈宮百年做醮　打造逾十公尺烏魚子巨龍

騎士天氣太冷氣喘發作　暖警伸援手

中興新村柏油路面鋪好又挖　用路人崩潰

屏東女遭比特犬咬傷！飼主嗆：咬死算了

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

3小時開罰改裝車80件！

「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救

2021斜坡上的藝術節登場　潮州警籲請勿違停

網路霸凌的生存法則　網路名人現身說法

更多熱門

相關新聞

銅藍鶲雄鳥出現在台南七股

銅藍鶲雄鳥出現在台南七股

台南鳥會的1名女工讀生，騎機車去台南七股工作經過六孔碼頭，在路邊樹上看到一隻藍色的鳥，由於這隻「藍鳥」長得很顯眼，她就停下車，用手機拍了幾張照片，後來工讀生將照片傳給台南鳥會理事長潘致遠看，才知道這隻藍鳥是台灣本島很罕見的嬌客「銅藍鶲」雄鳥。

台南水道培訓種子教師

台南水道培訓種子教師

220萬現金藏在家　2年後發霉變碎紙

220萬現金藏在家　2年後發霉變碎紙

轎車高速撞入飲料店　車頭全撞爛釀3傷

轎車高速撞入飲料店　車頭全撞爛釀3傷

大樓老是飄塑膠味...揪出藥頭開毒趴

大樓老是飄塑膠味...揪出藥頭開毒趴

關鍵字：

現金舊衣台南麻豆垃圾

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

快訊／金馬影帝涂們食道癌病逝　享壽61歲

鄧佳華救火女優是「170cm豪放系正妹」！長相曝光

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

周杰遭爆「逼女友吃避孕藥」首發聲：其實我是Gay

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」猛晃！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

國小女兒「反著吃餐盒」　原因點醒萬人

蕾菈模仿許瑋甯放閃湯宇！遭飆粗話「哪比得上人家」

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

快訊／台電「變壓器起火」火光狂炸！搶救困難

到按摩店鬆一下　他爽完跪著爬出門

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

更多

最夯影音

更多
林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦
驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面