民眾將內藏現金的舊衣誤丟　台南麻豆區清潔隊垃圾堆中找回10萬元

▲陳姓民眾家屬，與清潔隊員在垃圾堆中找了2個小時，終於找到舊衣內10萬元現金，開心極了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名陳姓民眾11日回麻豆老家幫忙整理居家環境，也順便整理舊衣物，傍晚家人將不要的物件全數送上垃圾車，直到晚上才發現「事情大條了」，丟棄的舊衣裡竟藏有10萬元。麻豆清潔隊得知後，12日一早出動怪手幫忙找尋，花了快2小時終於尋獲衣物與現金，大家全都鬆了一口氣，失主心中感激之情溢於言表。

環保局長謝世傑提醒民眾，年底了，不少民眾已經開始整理環境，請大家整理衣物時，務必仔細檢查、確認有無被遺忘的現金、金飾品等，以免發生憾事。麻豆清潔隊表示，陳姓民眾真是幸運，麻豆區距焚化廠有一段距離，清運回的垃圾都會先暫置，隔天再運去焚化廠，不然10萬元恐怕早已成灰燼了。

麻豆區清潔隊胡班長表示，11日晚間9時38分接到市府1999服務專線通報，指稱陳姓民眾將一件舊衣隨同垃圾丟給垃圾車，衣服裡面有現金10萬元，請求協尋。由於夜間光線太暗，不利找尋。12日上午6時許開始行動，先向垃圾車司機確定垃圾的傾卸位置，即調派怪手以及通知陳姓民眾等到場，會同一起尋找。

陳姓民眾的家人在12日上午8時不到，即來到麻豆清潔隊一起找尋，一開始怪手沒有找到，民眾、清潔隊人員的心不禁往下沈，但清潔隊人員不輕易放棄，在垃圾堆中尋找2個小時後，約在上午10時左右，時陳姓民眾終於看到被丟棄的舊衣，拿起舊衣翻找一下，真的有一疊現金，數一數真的就是10萬元。



麻豆區清潔隊長曾博昌表示，從小山般的垃圾堆裡，找到原封不動的現金，民眾當下的欣喜，現場所有人都跟著高興起來。能夠幫忙民眾找回失物，皆大歡喜也是功德一件，但還是希望民眾清理居家環境時，能仔細檢查再丟出，不要再上演類似驚魂記。