越女「上午打疫苗下午接客」　皮條客眼殘拉到警官：不滿意可打槍

記者張君豪／台北報導
台北市南港國家P3實驗室傳出實驗人員進行新冠肺炎攻毒實驗、結果不小心確診，國內疫情正處於二級警戒升溫，但萬華警方發現轄內仍有性交易工作者冒險攬客，9日下午14時許在萬華西昌街查獲一名越南籍李姓女子（37歲）賣淫，皮條客誇張看走眼，拉到正在轄內監控賣淫工作者情況的該警分局行政組長吳立傑，皮條客把警官拉到附近出租套房內介紹，並稱「不滿意可以打槍」，警官等到賣淫女子進入房內後，立刻表明身分逮人。
▲越南籍李姓女子日前上午打完新冠肺炎疫苗下午就上班攬客，未料皮條客拉到萬華警分局行政組長。（圖／記者張君豪翻攝）
▲越南籍李姓女子日前上午打完新冠肺炎疫苗下午就上班攬客，未料皮條客拉到萬華警分局行政組長。（圖／記者張君豪翻攝）
萬華警方表示：越籍李姓女子9日早上才接種covid-19莫德納疫苗，本應在家休息，因缺錢花用，迫於無奈鋌而走險，在應姓皮條客（65歲）仲介下以台幣2800元提供全套性交易服務，未料仲介男子看走眼拉到萬華分局警官、警方將兩人帶回，詢後將女子依違反社會秩序維護法裁處，並交由專勤隊辦理後續遣返事宜；應男則觸犯刑法妨害風化罪嫌、移送台北地方檢察署偵辦。
【其他新聞】
►獨／抓到了！PTT網軍帶風向「高嘉瑜愛拍性愛片」 截圖全用同一張
►獨／PO男友視角照帶風向「沒品維尼」不是林秉樞！暗黑操作驚曝光
►獨／人脈王林秉樞母告別式贈花名單曝光！司法院長監委立委全上榜
讀者迴響