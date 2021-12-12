撞路口3輛等紅燈機車！駕駛辯：煞不住　疑上完大夜疲勞駕駛

記者白珈陽／台中報導

台中市東區12日上午發生一起交通意外，1輛「神A（Toyota Altis）」行經振興路與旱溪西路口時，不慎撞上3部停等紅燈的機車，騎士與機車瞬間被撞得東倒西歪、人車倒地，車禍分別造成3名騎士臉部受傷、手腳挫傷以及背部受傷，幸均無生命危險，經送醫救治無大礙。事後汽車駕駛蔡姓男子辯稱因煞車煞不住，才會衝撞機車，不過警方調查，蔡男才剛上完大夜班，疑疲勞駕駛釀禍；警方酒測無酒精濃度，全案將由交通大隊釐清肇事原因。

▲蔡男車輛疑煞車失靈，衝撞3部停等紅燈的機車。（圖／民眾提供）

警方調查，蔡姓男子（28歲）今日上午7時11分，駕駛自小客沿振興路往太平區方向行駛，行經振興路與旱溪西路口時，碰撞前方停等紅燈的3部機車，造成黃姓女騎士（37歲）臉部受傷、凃姓男騎士（33歲）手及腳擦挫傷、潘姓女騎士（32歲）腳及背部受傷，3名受傷騎士分別送往長安醫院、澄清平等醫院治療，無大礙，蔡男則未受傷。

根據路口監視器影像，蔡男的白色轎車突然從路口衝出，3部機車猶如保齡球瓶被撞得東倒西歪、滑行數公尺遠，除3名騎士受傷，蔡男車輛也凹陷毀損、擋風玻璃破裂。蔡男事後辯稱，他欲依照交通號誌停等紅燈，煞車卻煞不住，導致事故發生。

雖蔡男自述疑煞車失靈釀禍，不過據了解，蔡男從事中科玻璃工廠員工，今早才上完夜班，下班返回大里住處途中不慎造成車禍。蔡男、3名騎士經酒測無酒精反應，詳細事故原因，由交通大隊釐清調查。

▲▼車禍造成蔡男車輛車頭毀損、3名騎士輕傷。（圖／民眾提供）









