她遇「假交友+國際包裹騙術」急匯款　郵局行員報警阻詐

▲潮州分局光華所警員劉聰明與林建鑫及時阻止黃女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮黃姓女子於臉書認識一名外籍男網友，該名男網友要求幫忙代收及代墊國際包裹費用的一半6萬5000元，才能取到貨物，她趕往郵局匯款，郭姓行員發現報警，警方趕往了解搜索「國際包裹詐騙」關鍵字後出現詐騙案例，她才驚覺受騙，感謝警方及時出面阻止。

潮州分局光華所警員劉聰明與林建鑫於(10)日接獲南進路郵局行員通報，疑似有女子遭到詐騙，警方到場發現為一名30歲黃姓女子正準備匯款新臺幣6萬6530元，直稱有外國包裹，正從機場要寄出，但需先匯一半貨款給對方才能順利取得貨物，行員經查有異報警。

警方趕往了解，黃姓女子稱日前透過交友軟體臉書認識一名外國男性網友，該名男性網友要求幫忙代收及代墊國際包裹費用，該包裹貨款共計新臺幣13萬元，須先匯款一半金額才能出貨。

警方經黃女同意後查看手機內LINE聊天紀錄，先以英文表達，再出現中文繁體對話，後來還出現中文簡體對話，明顯是假交友詐騙模式，警方遂以手機搜尋「國際包裹詐騙」關鍵字，出現許多相關詐騙新聞案例，黃女觀看後，驚覺自己遇到詐騙分子，及時保住辛苦的血汗錢。

潮州分局長黃國源提醒民眾呼籲民眾網路交友要小心，若在網路上結識國外網友，對方並以匯款、借款或投資等名義要求匯款，千萬別上當，詳加查證護荷包，以免被詐騙，並向警方儘速報案，切勿依其指示匯款，或撥打165或110專線與警方聯繫。