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社會 社會焦點 保障人權

獨／妙齡女賣淫手機遭查扣　她靠「熊麻吉」三字告贏警察拿回

▲被警方查獲的賣淫越南籍女子，表示自己為了籌措機票錢才下海 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名被警方查獲賣淫的女子，向法院提出異議「要回自己手機」 。（本圖內非當事人／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名林姓女子，因賣淫被警方沒收兩支手機，她不服向法院提出異議表示「沒有手機可以用，已經嚴重影響生活」，請求撤銷歸還手機，而法官審理過後，認為當初跟嫖客聯絡對口的是「安琪」，但林姓女子在通訊軟體使用的暱稱是「熊麻吉」，所以認定林姓女子手機並非是「犯罪物」，裁定將兩支手機發還林女。

高雄市一名林姓女子在9月晚間7點多，跟一名莊姓男子在一家汽車旅館進行交易，但沒想到交易過程當中被警方查獲，警方除了查扣保險套等證物之外，依法裁罰林姓賣淫女子3000元，同時沒收手機2支。而手機被查扣，這讓林姓女子很不高興，向法院請求撤銷歸還，因為她「沒有手機可以用，已經嚴重影響生活」。

▲▼iPhone 6,iPhone 6 Plus（圖／記者周宸亘攝）

▲賣淫女子成功要回自己的手機（示意圖／記者周宸亘攝）

法官審理認為，莊姓嫖客供稱自己是在賣春論壇當中，加入了一名暱稱「安琪」的人，相約在汽車旅館進行性交易，對方表示會派「賣淫小姐」依約前往，對方跟他說40分鐘4000元，所以自己並不知道安琪是誰，而法官也查了林姓女子的line暱稱為「熊麻吉」，她是接獲一名line暱稱「小新」的男子通知，內容也僅談到「彩萱附近7-11超商」等候搭載，並沒有談到性交易等內容，所以法官認為林姓女子的手機並非是「性交易」相關工具，所以撤銷沒入，把兩支手機都發還給她。

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