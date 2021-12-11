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警政署長陳家欽南下屏東頒破案獎金　嚴查賭盤影響公投

▲警政署長陳家欽南下屏東縣警局頒發破案獎金，指示賞前治安工作重點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲警政署長陳家欽（左三）南下屏東縣警局頒發破案獎金，指示賞前治安工作重點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局為捍衛社會治安，防杜毒品戕害民眾身心健康，破獲多起走私及製造毒品案件，展現維護治安及打擊犯罪的決心，警政署署長陳家欽今(11)日特別南下表揚緝毒有功人員，頒發破案獎金，並指示工作當前治安工作重點。

▲警政署長陳家欽南下屏東縣警局頒發破案獎金，指示賞前治安工作重點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲警政署長陳家欽南下屏東縣警局頒發破案獎金，指示賞前治安工作重點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

陳署長提示各級主官幹部當前相關工作重點，對當前街頭鬥毆、幫派滋事、婦幼、兒少、弱勢團體安全、超商防疫暴力等重大影響民眾對治安觀感事件（如高樹超商店員遭攻擊案），務必即時應處強力防制，各級主官應主動回應社會或媒體疑慮，展現嚴正執法決心。

除了治安工作，他指示公投選票已開始印製，從保管到護送至投開票所期間都需事先縝密規劃勤務，比照公職人員選舉規模辦理，除了演講、造勢活動之現場維護秩序外，負責維安及交通順暢更是責無旁貸。

另不法分子意圖利用賭盤影響投票，更須嚴查；當前查緝重點務須針對網路賭博等選舉賭盤簽注管道，密集掃蕩、剪除，以維護本次投票之公平公正。而防範及查緝境外勢力利用地下匯兌，挹注不法資金介入國內公投，以及嚴查假訊息等，皆為警方查緝重點。

他希望在警方強力推動公投安全維護工作下，營造和平優質的公投環境，打造乾淨清新的民主風範，也要要求縣警局應妥適規劃公投當天勤務，保障警察同仁返鄉公投權益。

局長劉印宮亦表達感謝署長特別蒞臨鼓勵及慰勉有功人員，提升基層同仁士氣外，更提醒因應疫情趨緩及公投將屆，各單位應針對轄區治安狀況超前部署，提高治安敏感度，更應謹慎防處暴力事件、強力打擊不法，以淨化轄區治安環境。

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