小琉球烤魷魚片「大長包小長」！遊客花100打開轟黑心　攤商解釋了

▲魷魚片一長一短，差距相當大，讓原PO感覺「被騙了」。（圖／爆料公社二社）

記者柯沛辰／綜合報導

有遊客到屏東小琉球買了一包3片的百元烤魷魚，但回家打開一看，發現是1張大魷魚片夾著1張迷你魷魚片，長度落差超大，讓他感覺受騙。對此，當地攤商喊冤，說每條魷魚片裁切長短不一，有長有短，不足100元的部分就會用半條補上，應該是誤會。不過，大多數網友不買單，指過往消費經驗很差，不會再消費，引發討論。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」貼出2張照片，可見烤魷魚片一條很長，一條很短。他指出，一包100元的烤魷魚，本來應該要有3片，但業者卻把迷你片夾在裡面，充當1片，讓他感覺被欺騙，「用這樣騙觀光客，把小騙的夾在下面，昏倒了！」

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當地業者表示，因為魷魚時價經常浮動，有大有小，加上裁切問題，所以大家販售都沒在秤重量，所以100元的份量，是看長短和大小，有時比較大條的，就會用小條的去補足，可能是客人不了解而誤會了。

屏縣消保官吳清宜建議，一份到底有多少片、重量又有多少，跟消費者說明清楚，才能避免誤會；而消費者購買前，也可以跟業者問清楚實際份量，雙方合意以後再買，以確保權益。

不過，網友看完紛紛留言，「大長包小長」、「貴跟騙是兩碼子事」、「觀光會爛，就是有一些人覺得這很正常」、「商販再這樣殺雞取卵，會自食惡果」、「20年前就再用這種手段了，現在還是一樣」、「為何不長短分開賣？硬要魚目混珠？」、「我去年也被騙過一次！她是慣犯」、「所以商家就是靠著自由心證判斷的標準裝啊！然後坑觀光客！」

不過，也有人持不同看法，「愛買又愛叫」、「夠便宜了，100 元三片，別再嫌了」、「去觀光區消費本來就要有心理準備」、「買得起就買，買不起就別買，愛吃又愛嫌，有本事你來賣啊」、「人家不用生存嗎？100元有多貴？」、「一長一短應該是長的有2片短的那麼長。3片100很便宜啊！本島還買不到這麼便宜的！」掀起熱議。

▼小琉球旅客絡繹不絕，帶動周邊商機發展，而烤魷魚片正是熱門商品之一。（圖／記者謝婷婷攝）

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