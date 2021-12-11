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新冠疫情再起！這些人還賭得下去？　安南警查獲天九牌賭埸35人聚賭

▲台南市警三分局在凌晨破獲天九牌職業賭場，查獲44歲林姓莊家及賭客共35人、賭金共5萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局在凌晨破獲天九牌職業賭場，查獲44歲林姓莊家及賭客共35人、賭金共5萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局11日凌晨在安南區大聖路1處鐵皮屋內，查獲35名男女以「天九牌」聚賭，現場查扣抽頭金13000元、賭資38000元，賭具天九牌1副、骰子1盒及號碼夾1袋等證物，全案將賭場44歲林姓負責人兼莊家依賭博罪嫌送辦，另賭客依社維法裁處。

▲台南市警三分局在凌晨破獲天九牌職業賭場，查獲44歲林姓莊家及賭客共35人、賭金共5萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新冠疫情再起！一位 20多歲女性感染Delta變異株確診，全國高度警戒防疫之同時，這群人卻大剌剌的又聚賭起來，台南市警三分局在12月11日凌晨1時30分許破獲這起天九牌職業賭場，經了解，該職業賭場係以44歲林姓男子為首，流竄於大台南及高雄地區，近期該賭場地點因往來人士複雜且多是深夜活動，引起警方注意，三分局即申請搜索票查辦，順利查獲負責人及賭客共35人及賭金共5萬餘元，也嚴厲的宣示防疫工作不得鬆懈。另對於該暗中經營賭場鐵皮屋違建部分，也函請市府機關依法研議拆除。

▲台南市警三分局在凌晨破獲天九牌職業賭場，查獲44歲林姓莊家及賭客共35人、賭金共5萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警三分局在凌晨破獲天九牌職業賭場，查獲44歲林姓莊家及賭客共35人、賭金共5萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警三分局在凌晨破獲天九牌職業賭場，查獲44歲林姓莊家及賭客共35人、賭金共5萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局表示，賭場是幫派、角頭等不良人士的金錢來源，背後潛藏巨大金流、利益，易造成財物糾紛，也是犯罪淵藪，近期國內許多重大治安事件，如擄人凌虐、暴力討債、妨害自由及槍砲等犯罪，幾乎皆是由賭博及債務而衍生。另隨著網路技術發展，賭博犯罪轉向線上經營，在虛擬網路空間賭博亦是另一主力趨勢，因此三分局採「網路偵搜、實體擊破」的策略方法，除持續針對傳統職業賭場進行掃蕩外，對於新興虛擬網路空間賭博，亦列為取締重點，對非法金流及犯罪源頭徹底刨根，絶不會鬆手。

▲台南市警三分局在凌晨破獲天九牌職業賭場，查獲44歲林姓莊家及賭客共35人、賭金共5萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局說，該分局依「網路偵搜、實體擊破」的雙箭策略，已積極破獲了多場流動性職業賭場，另在全國警察機關執行同步查緝網路賭博專案期間，也破獲2件網路賭博犯罪，惟嚴查嚴辦的執法決心，是永續不斷，淨化社會的良善風氣是始終堅持的唯一目標。

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