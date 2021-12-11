LIVE／中研院確診女曾到某大學上課　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。中研院P3實驗室一名已離職研究助理確診，先前做實驗時曾遭Gamma株、Alpha株實驗鼠咬傷，感染的卻是Delta病毒株，研判職場內個染可能性高，將作基因定序研判是否為實驗鼠咬還是環境風險引起。另外，教育部證實個案曾經到某大學上課，校名公不由指揮中心決定。

《東森新媒體ETtoday》9日獨家掌握，中研院P3實驗室人員染疫，讓台灣維持0本土確診35天破功，指揮中心隨即公布新增本土案16816，本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗。個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於9日確診，初判感染Delta病毒。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

中研院在事發一天後，昨日終於召開記者會時說明。院長廖俊智表示，目前P3實驗室共有「Alpha、Beta、Gamma及Delta」等4種COVID-19病毒株，都從疾病管制署分讓來的，確診個案在今年10、11月時，曾被Gamma株、Alpha株實驗鼠咬過，至於如何感染，還要透過基因定序才能做準確判讀，目前不確定性很高。

廖俊智也進一步指出，現階段關於染疫起因、實驗室運作狀況有許多說法，由於目前基因體中心主管及相關人員均在隔離當中，訊息比較片斷，尚未建立整體、確切的樣貌，中研院還無法完整回答所有問題，仍要等待調查小組確認關鍵環節後，再向各界報告，預計10天內向指揮中心提出報告。

另外，教育部今日公布最新統計資料，截至昨日為止，新增1例本土大專校院生，打破一個多月來「＋0」紀錄。教育部接受《東森新媒體ETtoday》詢問時坦承，就是中研院女職員，個案曾前往國內某大學進修推廣部學習語言，至於為何沒有公布學校名稱？教育部表示，這個權責在指揮中心，可能涉及疫調，要詢問指揮中心，但據了解，校方已經有進行相關處置措施，包括接觸者匡列、停課及清消。