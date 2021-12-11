LIVE／中研院P3實驗室傳病毒外洩確診　柯文哲今視察昆明實驗室

記者陳家祥／台北報導

南港中研院P3實驗室一名已離職的職員，因在做新冠肺炎實驗時不慎染疫，使台灣在相隔35天後，再度出現本土確診案例。台北市長柯文哲10日表示，不太可能是因為被老鼠咬傳染，「應該是外洩，整個環境要檢查一遍」，11日上午也將前往同樣在進行新冠肺炎病毒實驗的昆明實驗室視察，確認實驗室的病毒防治SOP是否安全無虞。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

柯文哲10日召開記者會，指案16816是在中研院P3實驗室的助理研究員，工作內容就是處理新冠肺炎的研究。外傳是被老鼠咬到，但全世界數據並沒有動物傳人的案例，更有可能是實驗室在處理病毒時的外洩事件。

▼柯文哲視察昆明實驗室。（圖／記者張榮恩攝，下同）

柯文哲說，事件發生後就組成疫調小組，初步事先匡列94人居家隔離，PCR陸陸續續做完，其中87位PCR陰性，其他陸續再追。調查小組繼續去中研院做詳細調查，要查到底怎麼洩出來的。

柯文哲強調，今天要做的除了人員調查還包括案件，醫學上的知識不太可能是動物傳人，應該是外洩，「整個環境要檢查一遍」。黃珊珊則表示，該個案被老鼠咬2次。

儘管表示有問題的時候不要忙著究責、要先補破洞，但柯文哲仍忍不住抱怨，「重來一遍，P3實驗室處理新冠肺炎的工作人員有症狀，怎麼會讓他趴趴走？」11月26日第一時間就應該攔下來，現在就不用去煩惱整個過去14天的足跡到底造成多少炸彈。

「這就是人員的訓練、管理。」柯文哲說，依他的經驗，出問題如果擺出一副要究責的態度，大家就忙著湮滅證據，所以現在還需要去調查中央研究院的破口多大，環境要檢消、採檢，人員進出管制，還是要查。

柯文哲重申，出問題不要忙著究責，如果擺出這種態度，每個都忙著湮滅證據，對問題還沒解決，「不究責是一種文化，錯了就錯了，趕快把問題補掉就好」。

▲台北市長柯文哲說明中研院個案足跡。（圖／記者林敬旻攝）



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