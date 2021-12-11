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大陸核酸檢測再降價！　單人單檢170元「不到台灣定價的5%」

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

▲大陸核酸檢測再降價。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸核酸檢測再降價，據大陸國家醫保局最新消息，為降低民眾負擔，共有30個省份先後將新冠病毒核酸檢測混檢價格降至每人份10元以下（人民幣，下同，約新台幣43元），單人單檢價格降至每人份40元以下（約新台幣170元）。

據《新華社》10日報導，截至目前，共有30個省份先後將新冠病毒核酸檢測混檢價格降至每人份10元以下（含10元），單人單檢價格降至每人份40元以下（含40元）。

大陸國家醫保局指出，按要求，各地將在12月15日前完成降價。為有效降低群眾負擔，鼓勵各地在有條件的情況下應用多人混檢，並按實際檢測服務收費，同時將加強檢查，防止「服務按多人混檢進行、收費套用單人單檢價格」等問題。

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

▲大陸多地核酸檢測的速度和效率提升。（圖／路透社）

此外，大陸多地核酸檢測的速度和效率提升，檢測能力進一步提高。內蒙古滿洲里在7日舉辦的發佈會上介紹，經過9輪大規模核酸檢測的磨合，總檢測能力由每日1.2萬管，增加至每日12.5萬管以上，完全滿足滿洲里市大規模核酸檢測24小時內完成的需要。

核酸檢測作為疫情防控的關鍵一環，大陸一些地區對主動進行核酸篩查結果陽性人員實施獎勵，例如遼寧阜新、錦州對第一時間主動進行核酸篩查，自覺身體不適、主動前往醫療機構發熱門診就診並說明情況，核酸檢測結果為陽性人員，經核實後獎勵2萬元（約新台幣9萬元）。

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