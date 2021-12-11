心好狠！國營企業員工「領養19隻貴賓犬」...水淹、火烤虐殺致死

▲貴賓犬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

南韓日前驚爆一起連續虐待、狠心殺害19隻狗的離譜事件！兇手是一名在國營企業工作、擁有正常家庭生活的41歲男性，他從今年初起連續領養至少19隻貴賓犬後從不善盡飼主職責，不是用水淹狗、就是用火烤狗的身體，導致貴賓犬傷痕累累，被虐死後將屍體埋在社區花圃。

根據韓媒《首爾新聞》，該名男性A某從今年3月至10月從首爾、京畿道一帶連續領養至少19隻貴賓犬，每當前任飼主詢問貴賓犬下落時，A某總是聲稱「解開狗繩後牠就跑得消失不見了」，以此方式呼嚨前任飼主的質疑，同時他總是將自己的身份證擺在寵物用品旁邊後拍照，以照片和自己擔任國營企業員工的身份博取前任飼主的信任，換取領養下一隻貴賓犬的機會。

每當前任飼主詢問貴賓犬下落，A某總是假裝認真尋找的模樣，並回覆簡訊「正在努力尋找下落」。

▼遭虐殺的19隻貴賓犬。（圖／群山流浪貓照護）

報導指出，A某總是將貴賓犬壓在水底無法呼吸、甚至用火觸碰貴賓犬的身體，殘忍地將貴賓犬活生生虐待致死，之後將屍體埋在社區公寓的花圃，而光是在花圃發現的貴賓犬屍體就至少有8具，大部分頭蓋骨碎裂、下顎骨骨折，全身各處都能發現明顯的燒燙傷。

南韓動保組織「群山流浪貓照護」代表車恩英（차은영，音譯）表示，經過長期勸說下，A某才坦承他虐殺了所有領養來的貴賓犬。警方於2日發現A某挖掘社區花圃、想要湮滅證據後，決定緊急逮捕A某，雖依違反動保法申請羈押令狀，不過卻遭法院駁回。

對此，一名南韓民眾在青瓦台官網上發起連署，希望政府能正視虐殺動物的議題，並強化法律規範、嚴懲兇嫌，至截稿前已有高達12萬7698人響應。請院內容透露，A某在法院訴訟中聲稱自己是「身心脆弱」，才會犯下此案；不過，此案的虐殺動物型態在手法上遠超過先例，且經過世前縝密計畫，若沒有東窗事發，恐怕難以被發現。據悉，南韓每年約有10萬隻以上的貓狗被迫流浪街頭。

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