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日本第4艘多功能護衛艦「三隈號」下水　2023年交艦

▲▼日本海上自衛隊新型多功能護衛艦（FFM）三隈號在長崎市三菱重工業長崎造船廠舉行下水典禮。（圖／翻攝自Twitter/防衛省海上自衛隊）

▲日本海上自衛隊新型多功能護衛艦（FFM）三隈號在長崎市三菱重工業長崎造船廠舉行下水典禮。（圖／翻攝自Twitter/防衛省海上自衛隊，下同）

中央社東京11日綜合外電報導

日本海上自衛隊新型多功能護衛艦（FFM），10日在長崎市三菱重工業長崎造船廠舉行命名與下水典禮，正式命名為三隈號，屬「最上級護衛艦」的第4艘艦，預計2023年3月交艦。

長崎新聞報導，日本防衛省在2019年度到2023年度的中期防衛力整備計畫中，預計興建10艘FFM（總計興建22艘），其中6艘委由長崎造船廠建造；三隈號是繼最上號及能代號後，由長崎造船廠建造的第3艘多功能護衛艦。

三菱重工業表示，三隈號是長崎造船廠從二次大戰結束以來建造的第36艘護衛艦（包括5艘配備神盾作戰系統護衛艦）。

▲▼日本海上自衛隊新型多功能護衛艦（FFM）三隈號在長崎市三菱重工業長崎造船廠舉行下水典禮。（圖／翻攝自Twitter/防衛省海上自衛隊）

三隈號名稱來自大分縣日田市的三隈川，標準排水量為3900噸、全長133公尺、寬16.3公尺，艦體較現役護衛艦來得小，相當於各國巡防艦的大小；三隈號搭載乘組員約90人（包括10名女性），海上自衛隊將採取多組團隊交換登艦執行任務的方式，一方面減輕乘組員工作負擔，另一方面可以提升多功能護衛艦使用率。

三隈號平時肩負警戒監視任務，一旦發生事態，可同時執行對潛艦、對艦、對空、掃雷與搜索等各種任務。建造費用部分，三隈號跟能代號合計約951億日圓（約新台幣231億元）。

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