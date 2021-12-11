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南韓40多歲「變態女老師」向男學生伸狼爪！殘忍性虐未成年少年

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲該名女老師身為班導師卻對男學生伸出魔爪。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

南韓仁川市一名40多歲的女老師在2019年至2020年期間，對學生伸出狼爪，不但性侵對方還進行虐待，因此遭到起訴。仁川地檢求處5年徒刑，並要求公開該名女老師的個人身分情報，同時禁止10年內在兒童、青少年等相關機構任職，不過一審法官僅判其6個月並緩刑3年。據悉，被告與檢方都不滿判決結果。

綜合南韓媒體報導，仁川市這名40多歲的女老師2019年至2020年間，多次與自己教課的男高中生發生伴隨虐待的性行為，因此遭到起訴。仁川地檢10日上午在法庭中主張，該名女老師違反虐待兒童犯罪等特例法，因此向法官求處5年徒刑。

檢方同時也要求，由於女老師罪刑深重，因此應該公開其個人身分資訊，同時禁止她在未來10年內於兒童、青少年相關機構任職。檢方表示，「被告身為被害人的班導師，年紀甚至比受害人年長超過20歲，應該擁有正確的性價值觀與判斷能力，但卻與被害人發生數次性關係。」

檢方還提到，「被告對被害人造成難以修復的嚴重精神創傷，被害人的父母也強烈要求應該要祭出重刑。」

一審法官判女老師6個月徒刑，並緩刑3年，另外還需接受80個小時的性暴力治療講座、160個小時的社會奉獻，同時5年內不可以在兒童、青少年相關機構任職。對此，女老師不滿判決，而檢方同樣也認為一審判決太輕。

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