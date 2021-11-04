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「徵」的是你！　高額獎金募集敢秀僑生直播主

生活中心／綜合報導

隨手紀錄生活，已成為習慣！拜網路所賜，即便身處千里之外，也能感受遙遠彼端的美好。為鼓勵全球各地更多優秀僑生來臺升學，僑務委員會（下稱僑委會）舉辦「2021僑生直播主競賽」，邀請熱愛分享生活、喜歡用鏡頭表達的僑生，透過自媒體讓世界看到臺灣的精彩，最高可獲得5萬元獎金，讓你的Taiwan life，即時On Live！

對於一生只有一次的求學階段，不少學子期待踏上出國留學的旅程，體驗多元文化樣貌，開拓不同可能性。即便歷經全球疫情影響，生活重心被重新定義，在遠距成為新日常的今日，「2021僑生直播主競賽」希望能讓僑生學子更了解在臺灣求學的優點，進而吸納更多人才認同，也藉由不同視角，讓臺灣民眾重新審視生活土地的美好。

「2021僑生直播主競賽」活動將邀請知名Youtuber、東南亞語言教授等專家擔任評審，就作品吸引力、人氣、故事性、個人特色及語言作綜合性評分，評選出15位選手進入決賽，決賽則要進行5到8分鐘母語現場直播，最終評選出前三名與五位佳作，冠軍可獨得5萬元獎金，為壯闊臺灣行增添更多底蘊。

針對最終獲獎的8位僑生學子，僑委會會邀請具媒體行銷與議題包裝實務經驗的業界專家進行課程培訓，包含議題與故事性的重新包裝、新媒體的溝通原則與方法，協助獲獎學生在自媒體路上更加精進，能透過影片分享更多在臺灣的美好經驗，讓世界認識臺灣，讓民眾重新愛上臺灣！

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徵件自110年11月1日10:00至110年11月21日18:00止，來自泰國、印尼、越南、緬甸及馬來西亞等東南亞各國的在學僑生皆可參賽，須製作5到8分鐘的直播短片，以僑居國語言(馬來西亞同學可採華語)在個人社群平臺進行直播，展現活潑生活的自我介紹，以及分享疫情期間的臺灣留學生活，一組居留證字號限制報名一次。

詳細報名辦法請上活動網站https://www.taiwanlife-onlive.com/

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