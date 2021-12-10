　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民進黨執政網軍霸凌猖狂」　1212秋鬥遊行踏破「綠色蟑螂」

▲▼立法院「秋鬥遊行網軍大道 網路霸凌人權何在」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今年秋鬥遊行將邀請「被網軍鎖定攻擊的社會異議者」出席。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

4大公投進入最後倒數階段，朝野近日都發出總動員令，國民黨日前公布1212秋鬥遊行大會師規劃方案，秋鬥10日也在立法院舉行記者會，邀請「被網軍鎖定攻擊的社會異議者」出席，表達民進黨執政以來，網軍霸凌越加猖狂，由政府帶頭撕裂社會、製造對立，並運用國家資源放送假訊息打壓異議者。主辦方規劃，12日的秋鬥遊行將邀請被網軍霸凌的受害者們，一起走上凱道對總統府表達抗議。

反萊豬公投提案領銜人、醫師蘇偉碩表示，網軍是政府機關運用政治力和經濟力的優勢對於知識力的「非法侵犯」，而政治、經濟與知識三種權力的平衡是民主社會的基礎，政府運用源自人民所委託的權力，非法侵犯人民賴以制衡政府權力的知識力，這是對憲政秩序的叛亂，人民可以要求政府放下「網路機關槍」，向民主憲政的秩序投降。

珍愛藻礁公投提案領銜人潘忠政表示，網軍大量抹黑、人格謀殺的霸凌行為，腐蝕了社會的互信，批評當前執政黨不但縱容，或是以攻擊抹黑方式摧毀社會良知者的人格，以鞏固其政權，「我認為這是得不償失的行為」，因其敗壞了社會的風氣，失去人民的信任，只有被唾棄一途，並籲曾經遭到類似網軍霸凌的朋友們，12月12日一起上街頭，用人民的意志發聲，表達對「中央廚房」的不滿。

根據主辦方規劃，今年秋鬥遊行於下午1點半在公園路靠台北賓館側集結，而從屏東出發北上，步行30天的行腳隊伍也將一同在凱道會師，並帶領民眾走過印有電腦鍵盤和綠色蟑螂圖案的「網軍大道」，象徵踏破網軍的黑暗，終結網路的霸凌，走向自由的光榮大道，最後呼籲民眾去投下公投民主神聖重要的一票。

主辦方規劃，遊行活動有環保、食安、勞工和土地正義團體的代表輪流發言，同時由「黑手那卡西」工人樂隊和歌手沈懷一以「護藻礁」和「反萊豬」創作歌曲帶動大合唱。環團也在凱道路口放上「藻礁永存」的大字，並由行為藝術者鋪上海洋廢棄物和藻礁殘骸，同時有大偶戲劇演出化石燃料怪獸的汙染，勞工團體則以人體排出「YES TW」和「投票符號」，表達出對台灣說「YES」，要投下健康與永續的正面價值。遊行最後在中山貴陽街口的自由廣場周邊結束解散。

▲▼立法院「秋鬥遊行網軍大道 網路霸凌人權何在」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
快訊／國人放心！　蘇貞昌：相關接觸者皆呈現陰性
LIVE／邱澤許瑋甯愛意藏不住　慶功宴深情對望照曝光
邱澤拍《當男人》突襲偷親！　許瑋甯反應甜翻
快訊／土城民宅大火！　拉出1女昏迷
邱澤是「強力發電機」！　5緋聞女友全女神等級
邱澤、許瑋甯3天前就登記　證婚人是「超大咖女神」
邱澤、許瑋甯「深情對望」曖昧6個月結婚！　私下互動露餡
快訊／邱澤經紀人證實：許瑋甯已經是邱太太！夫妻同步官宣
2人有症狀急送醫！　匡列94人居隔、監測328人
快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！　首曝甜蜜合照閃炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

菜市場掃街催公投票　林飛帆：捍衛得來不易外交成果

國人放心！中研院女確診　蘇貞昌：相關接觸者皆呈現陰性

尼加拉瓜斷交衍生「三種效應」　邱毅：美國真可以做台灣的後盾？

「民進黨執政網軍霸凌猖狂」　1212秋鬥遊行踏破「綠色蟑螂」

尼加拉瓜接受「一中原則」斬邦誼　外交部譴責中國打壓

競選新北市長時曾雇用網軍？　蘇貞昌駁：絕對沒有用資金做這種事

快訊／立院三讀1600億「紓困5.0」預算　在野黨質疑：預算變決算

「尼加拉瓜，慢走不送」　劉仕傑分析：中共對民主陣營的反擊

國民黨要吳釗燮為斷交請辭　蔡英文：該譴責的是打壓台灣威權勢力

尼加拉瓜兩度斬斷邦誼　王婉諭：獨裁國家和中國當朋友

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

菜市場掃街催公投票　林飛帆：捍衛得來不易外交成果

國人放心！中研院女確診　蘇貞昌：相關接觸者皆呈現陰性

尼加拉瓜斷交衍生「三種效應」　邱毅：美國真可以做台灣的後盾？

「民進黨執政網軍霸凌猖狂」　1212秋鬥遊行踏破「綠色蟑螂」

尼加拉瓜接受「一中原則」斬邦誼　外交部譴責中國打壓

競選新北市長時曾雇用網軍？　蘇貞昌駁：絕對沒有用資金做這種事

快訊／立院三讀1600億「紓困5.0」預算　在野黨質疑：預算變決算

「尼加拉瓜，慢走不送」　劉仕傑分析：中共對民主陣營的反擊

國民黨要吳釗燮為斷交請辭　蔡英文：該譴責的是打壓台灣威權勢力

尼加拉瓜兩度斬斷邦誼　王婉諭：獨裁國家和中國當朋友

才剛合體「Wanna One彩排現場有人確診」！電視台緊急公告錄影延期

邱澤、許瑋甯其實從沒否認過戀情！感言回應「一直在灑糖」

許瑋甯情史轟動「戀阮經天8年」心死！走出低潮：別讓愛你的人一直等你

早盤一度大跌146點　分析師：大盤最快下周衝破萬八！

海神瑪莎拉蒂年末發新車！轎跑Ghibli、旗艦Quattroporte聯袂現身

菜市場掃街催公投票　林飛帆：捍衛得來不易外交成果

快訊／基隆復康巴士衝對向撞貨車　車體變形擋風玻璃掉落駕駛受困

許瑋甯被疑「帶球閃嫁邱澤」！宥勝：該不會已經…釣出一排藍勾勾

亮・珠寶／金色系珠寶點亮聖誕造型　香奈兒雙色耳環日常也好搭

彭博：英特爾CEO基辛格將首出訪亞洲　會見台積電高層

政治熱門新聞

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

尼加拉瓜駐台大使是24歲銘傳正妹！　曾掀台灣網友暴動

實驗室確診女北市足跡曝！曾搭公車306、藍21　黃珊珊：坐板南線頻率高

快訊／新北匡列44人居家隔離　PCR結果出爐　

快訊／實驗室女新北足跡曝光　7-11、家樂福、康是美

快訊／北市匡列94人居家隔離　80人PCR全陰性

快訊／尼國閃電斷交！台灣只剩14邦交國　名單一次看

快訊／北跨年是否續辦？柯文哲：這2、3天有不明個案就停

中研院女確診趴趴走　北市422人受影響、2人有症狀

獨／多天本土+0破功！　北市南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」

友邦尼加拉瓜與台斷交　3關鍵因素曝光

快訊／「停止合作與援助尼加拉瓜」　外交部痛心：撤離大使館

台灣剩14邦交國！　尼加拉瓜二度斷交「都是奧蒂嘉主政期間」

快訊／南港實驗女「住汐止」　新北急匡接觸者66人

更多熱門

相關新聞

國民黨團秀巨型「粉紅台灣豬」　費鴻泰號召1212上街

國民黨團秀巨型「粉紅台灣豬」　費鴻泰號召1212上街

1218公投倒數，國民黨立院黨團10日上午舉行記者會，再度在議場前擺上粉紅色巨型豬氣球，國民黨團總召費鴻泰宣布，12月12日將在自由廣場舉行「我同意！YES大遊行」，要用公民投票告訴現在昏庸的政府，人民要愛護健康、環境，知道未來能源政策，並守護公投綁大選的民主真諦。

藻礁聯盟打臉台北港有廢彈海拋區

藻礁聯盟打臉台北港有廢彈海拋區

環團：民進黨只顧「政權永續」

環團：民進黨只顧「政權永續」

藻礁被插滿三接鋼構「0.4公頃的很多倍」　鄭正鈐酸「英年藻逝」

藻礁被插滿三接鋼構「0.4公頃的很多倍」　鄭正鈐酸「英年藻逝」

圖／中油棧橋「插在藻礁上」　潘忠政：潮水退了就知道誰沒穿褲子

圖／中油棧橋「插在藻礁上」　潘忠政：潮水退了就知道誰沒穿褲子

關鍵字：

藍營公投四個同意蘇偉碩潘忠政

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面