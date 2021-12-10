「民進黨執政網軍霸凌猖狂」　1212秋鬥遊行踏破「綠色蟑螂」

▲今年秋鬥遊行將邀請「被網軍鎖定攻擊的社會異議者」出席。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

4大公投進入最後倒數階段，朝野近日都發出總動員令，國民黨日前公布1212秋鬥遊行大會師規劃方案，秋鬥10日也在立法院舉行記者會，邀請「被網軍鎖定攻擊的社會異議者」出席，表達民進黨執政以來，網軍霸凌越加猖狂，由政府帶頭撕裂社會、製造對立，並運用國家資源放送假訊息打壓異議者。主辦方規劃，12日的秋鬥遊行將邀請被網軍霸凌的受害者們，一起走上凱道對總統府表達抗議。

反萊豬公投提案領銜人、醫師蘇偉碩表示，網軍是政府機關運用政治力和經濟力的優勢對於知識力的「非法侵犯」，而政治、經濟與知識三種權力的平衡是民主社會的基礎，政府運用源自人民所委託的權力，非法侵犯人民賴以制衡政府權力的知識力，這是對憲政秩序的叛亂，人民可以要求政府放下「網路機關槍」，向民主憲政的秩序投降。

珍愛藻礁公投提案領銜人潘忠政表示，網軍大量抹黑、人格謀殺的霸凌行為，腐蝕了社會的互信，批評當前執政黨不但縱容，或是以攻擊抹黑方式摧毀社會良知者的人格，以鞏固其政權，「我認為這是得不償失的行為」，因其敗壞了社會的風氣，失去人民的信任，只有被唾棄一途，並籲曾經遭到類似網軍霸凌的朋友們，12月12日一起上街頭，用人民的意志發聲，表達對「中央廚房」的不滿。

根據主辦方規劃，今年秋鬥遊行於下午1點半在公園路靠台北賓館側集結，而從屏東出發北上，步行30天的行腳隊伍也將一同在凱道會師，並帶領民眾走過印有電腦鍵盤和綠色蟑螂圖案的「網軍大道」，象徵踏破網軍的黑暗，終結網路的霸凌，走向自由的光榮大道，最後呼籲民眾去投下公投民主神聖重要的一票。

主辦方規劃，遊行活動有環保、食安、勞工和土地正義團體的代表輪流發言，同時由「黑手那卡西」工人樂隊和歌手沈懷一以「護藻礁」和「反萊豬」創作歌曲帶動大合唱。環團也在凱道路口放上「藻礁永存」的大字，並由行為藝術者鋪上海洋廢棄物和藻礁殘骸，同時有大偶戲劇演出化石燃料怪獸的汙染，勞工團體則以人體排出「YES TW」和「投票符號」，表達出對台灣說「YES」，要投下健康與永續的正面價值。遊行最後在中山貴陽街口的自由廣場周邊結束解散。