捲入瑞軒內線交易案　美女CEO捧著這本書跟老公移送北檢

記者劉昌松／台北報導
瑞軒科技董事長吳春發等人，疑在宣布轉投資電視品牌VIZIO在美國掛牌上市前，透過親友人頭進場買股，涉嫌《證交法》內線交易等罪，檢調9日發動10路大搜索，約談相關涉案人士，其中吳春發的長子、瑞軒總經理吳旭軒，以及吳旭軒妻子、漢麟全科技執行長黃麟雅稍早陸續移送台北地檢署，黃手捧《藥食同源》被送進候訊室，等候檢察官開庭。
▲瑞軒科技總經理吳旭軒因涉嫌內線交易案件被移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）
瑞軒科技(2489)在2021年3月15日下午4點22分發布重大訊息，公告轉投資的VIZIO在美國紐約證交所正式掛牌，開啟瑞軒接連多天漲勢，但檢調獲報，在這項重大利多消息公布前，已有內部人提前大量買進瑞軒股票，累計買進上千張，其中有部分已經在瑞軒股價上揚後賣出。
▲吳旭軒戚子、漢麟全科技執行長黃麟雅帶著《藥食同源》進入北檢。（圖／記者劉昌松攝） 台北地檢署檢察官指揮調查局新北市調處蒐證，懷疑瑞軒科技吳春發家族多人涉案，9日兵分10路搜索，並依違反《證交法》內線交易等罪嫌，約談董事長吳春發、總經理吳旭軒、董事吳旭祐，以及吳旭軒的妻子、有美女CEO之稱的黃雅麟等10人到案，釐清相關案情。 【其他新聞】 文曄科技併購宣昶爆內線交易 老總小三做這件事時聽到消息賺66萬
▲吳旭軒戚子、漢麟全科技執行長黃麟雅帶著《藥食同源》進入北檢。（圖／記者劉昌松攝）
台北地檢署檢察官指揮調查局新北市調處蒐證，懷疑瑞軒科技吳春發家族多人涉案，9日兵分10路搜索，並依違反《證交法》內線交易等罪嫌，約談董事長吳春發、總經理吳旭軒、董事吳旭祐，以及吳旭軒的妻子、有美女CEO之稱的黃雅麟等10人到案，釐清相關案情。
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