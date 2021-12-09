P3實驗室女85名接觸者「全送檢疫所」　陳時中：不會衝擊春節量能

記者嚴云岑／台北報導

南港P3實驗室人員做新冠肺炎實驗時不慎染疫，Ct值分別為15與23，目前疫調仍在進行中， 指揮中心已匡列第一層85名接觸者送集中檢疫所漏液採檢，但春節專案12月14日即將展開，被問及此次隔離是否會衝擊春節返台量能？指揮官陳時中回應了。

中央流行疫情指揮中心今（9）日晚間臨時召開記者會，指揮官陳時中表示，個案病毒株變異點還是要進一步檢測，但目前判定是Delta。

至於匡列85名接觸者的隔離處所，陳時中表示，集中檢疫所相關分配一直都仰賴王必勝執行長調度，此次在春節檢疫專案是把國外回來者集中在幾處集中檢疫所，有留幾個因應疫情所需，今日立即啟動2個處所，讓新北與台北個案有能安置地方。

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指揮中心指出，個案已經咳嗽一週，直到8日嗅覺、味覺異常，主動就醫，才驗出PCR陽性，初判是工作場域受汙染，導致不慎感染。目前指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳已緊急進駐現場指揮，衛生局也開始匡列。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，個案已做過2次PCR，都是陽性，第一次Ct值15、第二次Ct值23，主要症狀就是咳嗽、嗅味覺異常，大致狀況還不錯，咳嗽症狀在通報時已經有所改善。