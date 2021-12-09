檢調破獲製毒工廠半年狂賣150萬顆　外銷海削黑心錢1050萬元

▲製毒工廠靠外銷毒品「一粒眠」半年賺取黑心暴利1050萬。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

從事怪手機具生意的鍾姓男子，從2019年起租民宅當作製毒工廠，生產「一粒眠」外銷馬來西亞，檢調今年8月破獲時，鍾男裝傻辯稱還來不及賣出去就被查獲，但同夥坦承，光是2019下半年就賣出至少150萬顆，他分得90萬元，推算鍾男販毒暴利高達1050萬元，台北地檢署9日依製造三、四級毒品等罪起訴鍾等3人。

鍾男因為曾在馬來西亞工作，知道當地的一粒眠毒品市場很大，返台後找來林姓、余姓友人合作，向綽號「小烏龜」、「大朱」、「天哥」等人購買製毒工具與原料，2019年5月14日起，在桃園市租屋製毒，台北地檢署指揮調查局新北市調處前往查緝時，扣得大量成品、半成品及原料。

鍾男辯稱還在測試中，尚未完成毒品出售，由於鍾男同時從事怪手等大型機具生意，戶頭鉅額資金進出，清查不易，但辦案人員發現，林姓同夥的戶頭曾密集存入現金，林男坦承，光是2019年間，他們應該製造了150萬到180萬顆一粒眠，每顆利潤大約7元，鍾男都給現金分潤，他再自己拿去存起來。

檢察官估算，以最少150萬顆計算，鍾男2019年下半年獲利就達1050萬元，除了林男收到90萬元外，出名租借廠房的余姓男子，也承認分得60萬元的酬金，最後依《毒品危害防制條例》製造三、四級毒品罪嫌，起訴鍾男等3人，鍾男另外被查獲100包毒咖啡包，也被依持有二級毒品起訴。

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