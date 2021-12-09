零本土破功跨年喊卡？陳時中：警戒是否升級「觀察2週」

記者嚴云岑／台北報導

南港P3實驗室人員做新冠肺炎實驗時不慎染疫，據了解Ct極低，目前疫調仍在進行中。本土疫情連續35天零確診破功，已在舉行的聖誕城與跨年活動是否會加嚴？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在這個時間點不能說受到影響，要等地一圈檢測結果出爐才能判斷；疫情警戒是否升級？也要從現在起觀察至少2週才能決定。

指揮中心指出，個案已經咳嗽一週，直到8日嗅覺、味覺異常，主動就醫，才驗出PCR陽性，初判是工作場域受汙染，導致不慎感染。目前指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳已緊急進駐現場指揮，衛生局也開始匡列。

據了解，該實驗室人員是在做新冠肺炎實驗時不小心染疫確診，Ct值相當低，目前看起來個案沒有出國史，實驗室細節還要調查，專家已經組團到中研院去了解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，這名確診者足跡遍布南港、汐止一帶，包括遠雄廣場、汐止家樂福、南港Global mall環球​購物中心等地，台北市的部分則有京站時尚廣場。上述業者接獲通知後，紛紛進行全館閉店清潔、消毒作業。

知情人士表示，現在也快速成立篩檢站，目前會設在忠孝院區，接觸者、疫調匡列者盡快篩檢並做高規格隔離，第二圈疑似可能接觸者，就算防護做的還不錯，同樣也會匡列第二圈，做居家或自我健康管理，目前假想狀態會比Delta還更高規格處理，初步了解個案有雙北足跡，足跡已經充分掌控，會去做分類，有疑慮的都會匡列。