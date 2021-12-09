P3實驗室確診女「曾被實驗鼠咬」　專家曝染疫可能性！

▲外傳該名研究人員上月底曾不慎被實驗的老鼠咬到。（圖／取自免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

中央研究院南港P3實驗室確診一名女性研究人員，為案16816，感染的是Delta，傳出該名研究人員染疫後才說出上月底曾不慎被實驗的老鼠咬到。對此，國內專家認為，新冠病毒是附著在呼吸道，並不是經過血液傳染，咬到就傳染不太可能。

指揮官陳時中今晚間召開記者會說明，該個案近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗，個案在11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於9日確診。

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另外，該個案也傳出上月底曾不慎被實驗老鼠咬到，而該老鼠身上帶有的是「英國Alpha變異株」。但指揮中心專家小組召集人張上淳表示，內部調查有這樣狀況，但是否因此感染無法確定，且這個實驗室的操作也不只是操作英國病毒株而已，還是有操作其他病毒株。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時表示，除非老鼠唾液帶有這種病毒，咬到才可能進去，但新冠病毒是附著在呼吸道，並不是經過血液傳染，咬到就傳染也不太可能。

針對該個案，陳時中表示，該個案曾任中研院基因體研究中心的研究人員，10月中旬工作過程中接觸到病原，11月出現咳嗽，在社區染疫可能性相對低，相關接觸者是否有疑似個案，還要進一步調查，但因為工作場域具有風險，有接觸過相關病源，目前判定是本土案例。