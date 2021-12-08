文曄科技併購宣昶爆內線交易　老總小三做這件事時聽到消息賺66萬

▲宣昶總經理劉憲講併購電話，小三聽到內線消息後買股大賺66萬多元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦文曄科技併購宣昶公司內線交易案，發現時任宣昶總經理劉憲，在2公司談判過程中，就帶著資料到小三魏妘蓁家，講公務電話提到「公司可能會合併」，魏女在一旁聽到就決定買賣近百張宣昶股票，獲利66萬多元，劉憲坦承婚外情，但魏女一肩扛下，稱是自己用父親遺產買股，檢察官8日依違反《證交法》起訴魏女，劉則獲不起訴。

IC通路文曄科技(3036)在2017年4月6日，和宣昶(3315)各自發布重大訊息，2公司將合併，宣昶成為文曄百分之百持股的子公司，總計18.97億元的股份轉換對價，溢價達4成，宣昶股價因此狂飆漲停多日，但當時市場上傳出，有多組內部人馬提前進場買股，疑涉內線交易。

▲文曄併購宣昶重訊後，宣昶股價連漲多天。（示意圖／pixabay）

檢調多方查證分析比對，懷疑當時的宣昶總經理劉憲，疑似在併購洽談中的2月間，搶先透過女性友人魏芸蓁買進自家股票，劉憲到案承認魏芸蓁是他婚前女友、婚後持續交往的對象，他也的確陸續匯了上百萬元給魏女，光是過年紅包也有幾十萬，有時也會到魏女家，但這些錢都事生活費，堅決否認提供內線消息。

魏女則一肩扛下，稱劉憲曾帶著併購相關資料到她家，且在和別人講電話時提到「宣昶公司有可能會合併」、「有機會談談看」、「可以合併」，她覺得有利可圖，就用父親留下的現金遺產去買了近百張宣昶，等重大訊息公佈後，陸續賣出賺取價差，魏女並主動繳回不法所得66萬4400元，展現自白犯罪的誠意。

▲宣昶獨董也向小舅子透露併購消息。（示意圖／Pixabay）

另外宣昶的獨立董事戴盛世，則是在家中招待小舅子張文傑時，自己提到獨董任期結束就不再續任，「宣昶要被其他公司併購」、「併購價格大概是20幾元」，張文傑因此靠著姊夫的內線消息，進場賺到10萬4250元。

檢察官調查後認為，雖然劉憲、戴盛世都承認可能不小心提到併購案，但因查無2人知道親友買賣股票的事證，因此處分2人都不起訴，僅將魏芸蓁和張文傑依《證交法》內線交易罪起訴。

同案當初還有宣昶董事孔繁仁等3組人馬共12人，也被懷疑因內線消息買股獲利，但全都因查無內部人透露併購案的具體事證，全都不起訴，另外文曄內部員工等多人涉嫌不法部分，因司法管轄問題，將移由其他地檢署接手偵辦。

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