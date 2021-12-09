疫情緩解！桃園新住民利用家中小物　手作聖誕幸福花飾

▲桃園新住民利用家中小物，學習手作聖誕幸福花飾。（圖／移民署桃園站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

聖誕節快到了，如何花少少的錢，手做各種聖誕裝飾物品？越籍配偶阮紅蓉應移民署桃園市服務站邀請，9日於該站以平常隨手可得的用品，如衣架、報紙、膠帶、色紙及小飾品等，製作獨特的聖誕花飾，並將做好的聖誕花圈在聖誕樹前拍照，提前歡度聖誕節，場面幸福溫馨。

移民署桃園市服務站主任黃英貴表示，今年由於疫情關係，大家情緒及氣氛低迷，在這即將邁入歲末之際，透過製作聖誕幸福花圈活動，緩解新住民們平日的忙碌與壓力，帶給新住民滿滿的溫暖及希望；而政府為協助新住民適應在台生活，辦理相關培力計畫，移民署第8屆築夢計畫報名期間至今年12月31日止，經評選後將提供每組最高新臺幣8萬元之築夢獎金，期盼有更多新住民「追夢人」勇敢追夢。

此外，移民署為提供更便捷的服務，民眾於臨櫃辦理各項申請時，可憑實體信用卡或行動裝置綁定支付規費，輕鬆方便又快速。另外，再過1個多月就是農曆春節，台灣目前除了全力防堵新冠肺炎疫情外，也不忘杜絕非洲豬瘟，新住民及移工朋友切勿自行或請託親友，攜帶、網購或寄送各種肉類製品來臺。如果收到不明肉品勿丟廚餘桶，請丟一般垃圾桶或通報動植物防疫檢疫局，通報專線：0800-039-131。違規攜帶或輸入肉製品入境將面臨高額罰款或罰責，請勿以身試法。