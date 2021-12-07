《我們一家人Taiwan Bravo！》節目　紀錄新住民在臺努力與熱情

圖、文／內政部移民署提供

由內政部移民署與三立電視台共同製作的《我們一家人Taiwan Bravo！》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每週日下午2點首播《我們一家人Taiwan Bravo！》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人Taiwan Bravo！》專題，記得準時收看！

在臺灣能看見中東舞蹈！最重要的推手，是來自埃及的何穆，身為專業舞者，他的旋轉舞，曾經在2019年，屏東燈會上演出，充滿異國風情的舞姿，當時驚艷全場。六年前，他成為臺灣女婿後，和太太在屏東開設舞蹈教室，從事中東傳統舞蹈教學，還組團帶著臺灣舞者出國演出，並把原住民舞蹈元素融入其中，用文化融合的力與美，讓世界看見臺灣。

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▲埃及新住民何穆。

南投鹿谷，有茶鄉的美譽，是臺灣非常重要的產茶區，不僅茶香馥郁，也成了茶藝師的搖籃！而來自越南的潘菁巂，是鹿谷第一位取得茶藝師證照的新住民。她跟著從小在茶園長大的先生，從頭學起，上至茶園、下至工廠，每個環節親力親為，更靠著多年的努力，看懂茶道與門道，不只在茶專業上，成績耀眼，她還是位堅強的母親，因為丈夫經商，常常不在身邊，她一手帶大三個小孩、撐起家中茶城的生意，更當選全國十大傑出婦女。

▲越南新住民潘菁巂。

來自東北哈爾濱的楊富剛，從小就是個戲精，打從五六歲，就被送到四川川劇院學變臉，還上了少林寺，學武功72變！過去受邀在東南亞的秀場演出，十年前成了臺灣女婿，定居臺灣！雖然最近受到疫情影響，演出機會歸零，但他沒有氣餒，靠著一身絕活，還有在家勤練功，希望有一天，能夠再站上熟悉的舞台。

▲中國新住民楊富剛。

在臺中霧峰，有一間頗負盛名的美甲店，老闆娘是來自越南的范珮琳，9年前靠著一己之力，創業開店，規模越做越大。而且她行有餘力，還參與社區公益活動，替長輩做飯送餐，甚至勇於嘗試新事物的她，2019年還曾經遠赴法國，參加華埠小姐比賽，一舉拿下選美皇后后冠。

▲越南新住民范珮琳。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人Taiwan Bravo！》節目當中，都會完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱我們節目。

精彩節目請鎖定週日下午2點 三立電視CH54台 我們一家人Taiwan Bravo！

內政部移民署與三立電視與共同製作 新住民發展基金補助 廣告

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