嘉義市新住民人數5千餘人　黃敏惠：來嘉就是一家人

▲嘉義市移民節活動。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府28日於宣信國小辦理「以城為家•幸福在嘉」移民節活動，讓新住民朋友歡聚一堂，同時邀請大家一起參與12月份2021台灣設計展在嘉義市，展現融合多元的幸福氛圍。嘉義市長黃敏惠親自到場，一同欣賞、參與新住民各項精彩表演。

黃敏惠表示，市民朋友滿滿的活力，就是嘉義市幸福的最大動力。不僅以城為家，對於新住民朋友來說嘉義市更已成為家。日前經濟日報與台灣人壽共同主辦「幸福台灣─2021縣市幸福指數大調查」，嘉義市擊敗六都勇奪「地方政府施政滿意度」全國第一、幸福城市第二，這都是市民朋友共同努力的成果。黃敏惠市長說，來嘉就是一家人，讓我們繼續努力讓幸福不斷、不斷的幸福。

市府民政處表示，嘉義市是尊重多元文化、用心營造友善移民環境的城市，每年都會邀集來自世界各國移民一起慶祝移民節活動，再次展現諸羅古城多元族群、友善宜居城市風貌。今日先由迎賓舞揭開活動序幕，次由來自越南、菲律賓等熱愛表演的阮劇團新住民二代素人演員表演，精彩的演出博得滿堂喝采。

聯合國於2000年訂定每年12月18日為「國際移民日」，也是我國「移民節」，嘉義市新住民人數約5,178人(越南992人、印尼200人、泰國43人、菲律賓71人、柬埔寨64人、日本37人、韓國12人、其他國家152人、大陸地區3,501人、港澳106人)，約佔本市總人口數的1.95%。新住民已成為我國原住民、客家、閩南、眷村以外的第五大族群，為嘉義市、為台灣帶來多元精采文化與滿滿的活力。