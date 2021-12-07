「疫苗貪食蛇」塞爆北車！千人排隊搶打　目標3500劑加班也會打完

記者許維寧／台北報導

中央流行疫情指揮中心於12月5日至12月9日間於台北車站大廳西側迴廊設接種站，只要是在台人士，不限本國、外國籍皆提供疫苗隨排隨打，接種者亦可獲得全聯100元禮券。繼昨日人潮炸裂後，今天（12/7）人潮同樣擠爆台北車站，中午12時許人潮已經直逼700至800人，排隊人龍有如「貪食蛇」。

▲打疫苗送禮券催出接種量，台北車站今天中午湧入近千民眾排隊接種。（圖／記者許維寧攝）

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指揮中心於12月5日至12月9日間於台北車站設置接種站，並祭出打疫苗就給100元全聯禮券好康，盼讓民眾隨來隨打、持續催高疫苗接種量，昨日本開設一個接種站，後因民眾踴躍接連開設至三個站，今天則是一次開設三個接種站因應人潮。

《東森新媒體ETtoday》記者於中午前實際走訪，今天人潮依舊不減，中午接近12時左右離接種時間仍有一個多小時，人流已從北三門繞過兩個彎排到車站大廳，其中不少則是持居留證或外國護照的新住民。

▲▼打疫苗人潮擠爆北車大廳，三總松三分院院長高中錚（下圖中）也協助民眾填單。（圖／記者許維寧攝）



約莫12時許現場人潮已經接近700至800人，三總松山分院隨即發放接種單要求民眾先填寫，並一一指引新住民、年長者填寫健康概況。三總松山分院院長高中錚受訪時表示，現場六成近七成都是接種第一劑疫苗，經統計還有22%民眾沒有接種第一劑，希望能透過便捷的模式持續催出接種量。今天晚間20時前只要來排隊三總都會負責完成接種，依照誠信原則加班也會打完。

高中錚談到，現場也有將近半數是新住民和移工，疫苗有接種就有防護力，不論本國籍或外國籍都希望大家踴躍接種。

▲醫護人員於開放接種前裝填疫苗。（圖／記者許維寧攝）

由於今天下午13時才開放接種，隊伍最前端一名70歲的呂先生表示，今天上午8點多就來排隊，已經約莫排了4個半小時，但和朋友一起來接種，大家邊排邊聊天也不會太無聊。住在附近就順道過來，先前已經打了第一劑莫德納，今天將接種第二劑。另一名高先生則是補教老師，他談到，本身已經接種第一劑莫德納超過四週，由於補教人員規定一定要接種第二劑，因此今天12點左右便順道來排隊。

一名來自印尼的新住民58歲陳小姐則表示，今天特別從南崁跑過來，由於沒有健保卡一直想要接種但沒辦法，現在終於開放了也是很感謝。沒有鎖定疫苗品項，「有什麼就打什麼。」

下午指揮中心指揮官陳時中也於疫情記者會上說明，北車施打站前天首日施打808劑，昨增為2001劑，今目標希望能超過3500劑，下午將親自到北車視察施打情況。

▲現場不分男女老幼，隨來隨打。（圖／記者許維寧攝）

▲疫苗接種人潮一路從北三門排到車站大廳。（圖／記者許維寧攝）

▲因應人潮今天三總開設三個接種站支應。（圖／記者許維寧攝）