　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「疫苗貪食蛇」塞爆北車！千人排隊搶打　目標3500劑加班也會打完

記者許維寧／台北報導

中央流行疫情指揮中心於12月5日至12月9日間於台北車站大廳西側迴廊設接種站，只要是在台人士，不限本國、外國籍皆提供疫苗隨排隨打，接種者亦可獲得全聯100元禮券。繼昨日人潮炸裂後，今天（12/7）人潮同樣擠爆台北車站，中午12時許人潮已經直逼700至800人，排隊人龍有如「貪食蛇」。

▲▼打疫苗送禮券！台北車站莫德納接種站12/7中午實況。（圖／記者許維寧攝）

▲打疫苗送禮券催出接種量，台北車站今天中午湧入近千民眾排隊接種。（圖／記者許維寧攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心於12月5日至12月9日間於台北車站設置接種站，並祭出打疫苗就給100元全聯禮券好康，盼讓民眾隨來隨打、持續催高疫苗接種量，昨日本開設一個接種站，後因民眾踴躍接連開設至三個站，今天則是一次開設三個接種站因應人潮。

《東森新媒體ETtoday》記者於中午前實際走訪，今天人潮依舊不減，中午接近12時左右離接種時間仍有一個多小時，人流已從北三門繞過兩個彎排到車站大廳，其中不少則是持居留證或外國護照的新住民。

▲▼打疫苗送禮券！台北車站莫德納接種站12/7中午實況。（圖／記者許維寧攝）

▲▼打疫苗人潮擠爆北車大廳，三總松三分院院長高中錚（下圖中）也協助民眾填單。（圖／記者許維寧攝）

▲▼打疫苗送禮券！台北車站莫德納接種站12/7中午實況。（圖／記者許維寧攝）

約莫12時許現場人潮已經接近700至800人，三總松山分院隨即發放接種單要求民眾先填寫，並一一指引新住民、年長者填寫健康概況。三總松山分院院長高中錚受訪時表示，現場六成近七成都是接種第一劑疫苗，經統計還有22%民眾沒有接種第一劑，希望能透過便捷的模式持續催出接種量。今天晚間20時前只要來排隊三總都會負責完成接種，依照誠信原則加班也會打完。

高中錚談到，現場也有將近半數是新住民和移工，疫苗有接種就有防護力，不論本國籍或外國籍都希望大家踴躍接種。

▲▼打疫苗送禮券！台北車站莫德納接種站12/7中午實況。（圖／記者許維寧攝）

▲醫護人員於開放接種前裝填疫苗。（圖／記者許維寧攝）

由於今天下午13時才開放接種，隊伍最前端一名70歲的呂先生表示，今天上午8點多就來排隊，已經約莫排了4個半小時，但和朋友一起來接種，大家邊排邊聊天也不會太無聊。住在附近就順道過來，先前已經打了第一劑莫德納，今天將接種第二劑。另一名高先生則是補教老師，他談到，本身已經接種第一劑莫德納超過四週，由於補教人員規定一定要接種第二劑，因此今天12點左右便順道來排隊。

一名來自印尼的新住民58歲陳小姐則表示，今天特別從南崁跑過來，由於沒有健保卡一直想要接種但沒辦法，現在終於開放了也是很感謝。沒有鎖定疫苗品項，「有什麼就打什麼。」

下午指揮中心指揮官陳時中也於疫情記者會上說明，北車施打站前天首日施打808劑，昨增為2001劑，今目標希望能超過3500劑，下午將親自到北車視察施打情況。

▲▼打疫苗送禮券！台北車站莫德納接種站12/7中午實況。（圖／記者許維寧攝）

▲現場不分男女老幼，隨來隨打。（圖／記者許維寧攝）

▲▼打疫苗送禮券！台北車站莫德納接種站12/7中午實況。（圖／記者許維寧攝）

▲疫苗接種人潮一路從北三門排到車站大廳。（圖／記者許維寧攝）

▲▼打疫苗送禮券！台北車站莫德納接種站12/7中午實況。（圖／記者許維寧攝）

▲因應人潮今天三總開設三個接種站支應。（圖／記者許維寧攝）

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
劉雨柔遭針孔偷拍崩潰：讓我死　一聽犯人被判刑哭到抽搐
7-11「隱藏優惠」爆驚喜！妹子抱走整袋免錢　店員笑認：留好
李伯璋「乾女兒」回應了　任職中研院超狂背景曝
快訊／吃炸雞變貴了！　胖老爹宣布「調整全台門市價格」
雙胞胎「1人吃素1人雜食」！　12週人體實驗結果出爐
花旗賣消金大進展！富邦搶下中國事業　台灣交易還在喬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

薑母鴨店「為何沒賣白飯」　內行揭2大內幕：這樣賺爆

海端鄉公所發放3千元新年大紅包　明年1／28前出生登記也可領

宜蘭人氣景點清水地熱泡湯區　8至14日每天120人免費體驗

12星座「4行為」　試探你「對他的心意」

67歲健保署長十指緊扣「乾女兒」　女律師1句話神打臉

牽手緋聞！李伯璋「乾女兒」回應了　任職中研院超狂背景曝

圖／歌迷搶看新北耶誕城演唱會　提前4天打地鋪卡位舞台第一排

客人衰被門夾到！老闆1反應「收43字負評」　網狂5星朝聖：笑死

天公灑糖霜！玉山塔塔加部分路段路面結冰　美景吸睛請減速慢行

高雄打疫苗送200元禮券！33處接種站一次看　還有醫院送貼布

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

薑母鴨店「為何沒賣白飯」　內行揭2大內幕：這樣賺爆

海端鄉公所發放3千元新年大紅包　明年1／28前出生登記也可領

宜蘭人氣景點清水地熱泡湯區　8至14日每天120人免費體驗

12星座「4行為」　試探你「對他的心意」

67歲健保署長十指緊扣「乾女兒」　女律師1句話神打臉

牽手緋聞！李伯璋「乾女兒」回應了　任職中研院超狂背景曝

圖／歌迷搶看新北耶誕城演唱會　提前4天打地鋪卡位舞台第一排

客人衰被門夾到！老闆1反應「收43字負評」　網狂5星朝聖：笑死

天公灑糖霜！玉山塔塔加部分路段路面結冰　美景吸睛請減速慢行

高雄打疫苗送200元禮券！33處接種站一次看　還有醫院送貼布

美帶頭抵制北京冬奧成骨牌效應？　陸外交部：政客來不沒有人在意

成本攀升撐不住！瓦城五品牌漲價3%「15日上路！」

快訊／台74中彰快速道路公車事故　5車連環撞1司機夾困駕駛座

宏致集團再捐書車給大武鄉　饒慶鈴：大小讀者最好的聖誕禮

《運產條例》俢正案過關　體育署期待產業發展更躍進

上兵站哨跑回寢室爽睡！還想越級告狀　被攔下竟怒嗆長官：來輸贏

麻豆交流道南下匝道口死亡車禍　肇逃司機：不知撞到人！

劉櫂豪開設「豪釋平台」　歡迎挺農民買鳯梨釋迦

夢想家開幕戰狂吼慶祝原因揭曉　鐵血朱利爾斯賽後爆哭

薑母鴨店「為何沒賣白飯」　內行揭2大內幕：這樣賺爆

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

生活熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

她交體育系男友　媽塞「25個保險套」：需求很大

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

十指緊扣嫩妹！健保署長李伯璋：她認我作乾爹

法國妹「想嫁給八家將」　北捷遇到愛成高雄媳婦

航海王也上榜！「爛尾作品」鄉民答案超一致

牽手乾女兒！李伯璋：她很孝順為奶奶吃素10年

快訊／台中5船員確診　最新複驗結果出爐

跟砲友告白被打槍！暈船妹笑「反正有男友」

台中清水社區5外籍船員陰轉陽　衛生局：病毒量偏低

已婚健保署長李伯璋約會氣質美女　十指緊扣全直擊

更多熱門

相關新聞

高雄打疫苗送200元禮券　33處接種站一次看

高雄打疫苗送200元禮券　33處接種站一次看

為提升國內疫苗覆蓋率，高雄市政府於33處交通便捷點設置社區接種站，即日起至12日，符合接種資格民眾者完成施打，立即發給200元超商或家樂福禮券，活動自6日起開跑至今，已超過1千人完成施打，民眾反應相當踴躍。此外，活力得中山脊椎外科醫院也推出打疫苗送貼布，一天限量120片。

牛津千人混打試驗曝疫苗混打最強組合

牛津千人混打試驗曝疫苗混打最強組合

基隆35合約醫院+12快閃站　11日前打疫苗有好康

基隆35合約醫院+12快閃站　11日前打疫苗有好康

外地人搶打疫苗爽拿500元　快過期莫德納秒清零

外地人搶打疫苗爽拿500元　快過期莫德納秒清零

暴增21例境外移入！9名為印尼移工

暴增21例境外移入！9名為印尼移工

關鍵字：

疫苗台北車站接種新住民移工三總

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面