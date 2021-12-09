藍要檢調組專案小組查「林秉樞案」　綠轟干預司法、跨越憲政紅線

▲「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」專題報告。（圖／翻攝自國會頻道YouTube）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴，引發網軍帶風向的案外案。立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭9日主張，檢調應成立專案小組調查「林秉樞案」，並在立院成立監督小組來釐清真相，但民進黨立委頻質疑此恐干預司法、跨越憲政紅線，最終在表決臨時提案時，遭多數優勢的民進黨立委反對封殺。

立法院司法及法制委員會今天上午針對「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」進行專題報告，邀請法務部、國安局等相關部會與會備詢。

國民黨立委葉毓蘭、鄭麗文、吳斯懷會中提出臨時提案，要求檢調成立專案小組調查「林秉樞案」，並由立法院司法及法制委員會成立監督小組，以釐清真相；並在說明欄目直指，林秉樞案引發網軍亂台疑雲，對國家政府形象傷害甚鉅，「林秉樞的神通廣大，究竟是自己厲害，還是真如媒體披露的是新潮流或民進黨中央的刻意栽培？還是如某些名嘴指稱的是中共臥底？如果指控屬實，許多與林秉樞來往的黨政高層與企業家，豈不陷入中共陷阱，成為最大的國安危機？」

不過，民進黨立委劉世芳質疑，現在個案正在偵辦當中，該提案恐有干預司法偵查進度的嫌疑，不是很妥當；黃世杰也表達反對意見稱，檢查官屬獨立辦案機關，法務部不應指揮個案偵查，應該依照司法獨立精神運作，並直言不曉得為什麼要在立法院成立監督小組，立法院應該是通案性的監督行政機關，「絕對不能針對個別個案，跨越憲政的紅線」。

葉毓蘭則反駁，既然叫做「專案小組」就是針對個案，成立監督小組也是幫民進黨立委解套，排除外界不必要的猜忌，並諷刺民進黨立委是「司馬昭之心」。

羅致政聞言批評，司法及法制委員會排定「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」專題報告議程，不僅沒有釐清真相，反而跟著名嘴在辦案，現在還要透過決議直接辦案，完全踩了《憲法》的紅線，法務部該查誰就查誰、該公布就公布，這才是應該做的。

由於藍綠委意見不一、吵成一團，國民黨立委翁重鈞提議進行表決，表決結果國民黨立委1票贊成、民進黨立委5票反對，葉毓蘭後裁示該案不通過。

▲國民黨立委葉毓蘭、鄭麗文、吳斯懷提出臨時提案。（圖／記者呂晏慈攝）