管碧玲稱林秉樞帳戶是P圖　徐巧芯：誰跟妳說的？民進黨很奇怪

▲徐巧芯接受黃光芹專訪。（圖／《新聞不芹菜》提供）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委管碧玲和國民黨北市議員徐巧芯為了林秉樞一案槓起來。林秉樞存款2300萬，被爆是P圖，徐巧芯、游淑慧等5人7日到台北地檢署告發林秉樞違反《洗錢防制法》。管碧玲批評，「用騙子的P圖去動用司法資源，是五傻！」對此，徐巧芯質疑，檢調沒調查前，管碧玲怎麼知道？

徐巧芯今日在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，沒有說那張單子一定是真的或假的，檢調沒有調查，你怎麼知道？管碧玲怎麼知道這是真的還是假的？誰跟妳說的？

徐巧芯指出，林秉樞除了2300萬帳戶明細的真偽，還有恐嚇、偽造文書等罪嫌，民進黨立委覺得這些都不用管嗎？為什麼周玉蔻在節目上說，因與顏家發生爭議心生恐懼，隔天警政署馬上發新聞稿主動介入幫周玉蔻調查？為什麼國會議員被恐嚇、被限制人身自由、被家暴，事發1個星期，沒任何人問節目製作單位收到恐嚇高嘉瑜的抖內（贊助）訊息，她昨天到台北市警察局針對恐嚇部分告發，另外檢舉有人在網路上恐嚇，要讓檢調去查。

徐巧芯提到，民進黨很奇怪，在昨天新聞出來後，告訴你說林秉樞帳戶明細是P圖，就是希望不要查了、不要告了，「我們沒有要消費高委員的家暴案，我很少提到高嘉瑜的事情，我希望可以保護她，不想講，可是這事情扯出來的另外一個大案，也是跟我們公共社會議題有關，網軍、金流，是不是有掮客、白手套的問題」。