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政大校長譴責林秉樞暴力行為　未來審議會給林說明機會

▲▼郭明政譴責林秉樞暴力行為，但指未來審議仍會給給林說明機會。（圖／記者許敏溶攝）

▲郭明政譴責林秉樞暴力行為，但指未來審議仍會給林說明機會。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨籍立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴、限制自由，引起各界震驚，施暴者林秉樞現為政大政治系博士班學生，政大校長郭明政今（8日）表示，對任何暴力行為都嚴厲譴責，暴力也不能被容忍，但學生獎懲都有一定程序，要先由院系所啟動，希望獎懲委員會的委員能秉公且積極處理，而林秉樞目前被羈押，但學校不能做缺席審判，未來要克服困難，給當事人說明機會。

高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞毆打施暴，頭臉瘀腫一度無法見人，消息傳出後引發各界關切，事件持續延燒當中，林秉樞目前已經被羈押，而林秉樞黑歷史也陸續曝光，包括就讀政大政治系期間風評不好，資深媒體人趙少康痛罵林秉樞「大不孝」，還呼籲政大火速開除林男學籍。

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▼高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴事件持續延燒。（合成圖／記者李毓康、游宗樺攝）

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／記者李毓康、游宗樺 攝）

面對外界壓力，政大日前發表聲明，嚴正譴責暴力行為，依照校內規定，由系所提獎懲委員會依相關辦法審議，如經委員會通過，則依據校規可有記大過至退學不等處分。

今天下午政大與永慶房屋設立「不動產研究中心」，郭明政在會後接受媒體訪問時表示，個人對任何暴力行為都嚴厲譴責，暴力也不能被容忍，但對於學生獎懲都有一定程序，要先由院系所啟動，希望委員會的委員能秉公且積極處理。

外傳校方是否受到壓力才要針對林秉樞獎懲，郭明政則否認，他說，學生在校外犯錯或犯罪，都會送到學校獎懲委員會進行議處，這次事件不是受到外界壓力，因為林犯錯就是學校的事情，就像法院針對相關事件，原本是受害者要去申告，但法院也可由檢察官主動偵察，就像是之前政大老師出問題也一樣。

至於是否要找林秉樞說明，郭明政說，這是一個問題，畢竟進行任何調查，都要給當事人說明，因為目前林秉樞還在羈押中，未來學校要克服困難，進行議處時要給當事人講話機會，畢竟做缺席審判是不好的例子。

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