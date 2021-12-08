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林秉樞又吹破牛皮！　國安局打臉：他不在國安疫苗施打名冊

▲▼林秉樞遭爆假冒總統府。（合成圖／翻攝黃揚明臉書、記者游宗樺攝）

▲林秉樞遭爆假冒總統府。（合成圖／翻攝黃揚明臉書、記者游宗樺攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴，意外掀開諸多林秉樞的謊言，從自稱國安會秘書長顧立雄幕僚，到近日聲稱是國安局外圍人士等，都一一遭到打臉。對於有媒體指稱，林秉樞還自稱可以處理國安人員疫苗，國安局8日表示，經查證，林秉樞不是國安局人員，因此根本沒有列在疫苗施打名冊中。

有媒體報導指稱，林秉樞對外宣稱自己是國安會秘書長顧立雄的幕僚，遭到總統府打臉，諸多國安人士也根本不知有此號人物；近日又有聲音指出，他自稱是國安局外圍人士，但國安局查證後打臉，強調國安局內並沒有此人員。

接著，林秉樞甚至還聲稱可以用國安人員的名額施打兩劑疫苗，對此，國安局8日再次表示，經查證林秉樞並非國安局人員，亦無列入本局疫苗施打名冊。 

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