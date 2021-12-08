桂林確診者酒店趴趴走　陪酒「公主」全被匡列...年紀最小僅15歲　

▲桂林一名非法入境人員被驗出新冠陽性反應，多名未成年酒店「公主」被匡列。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

廣西桂林一名非法入境人員新冠檢測呈陽性，密接者的個資表單在微博上瘋傳，其中，多名被標註為「公主」、「包廂服務員」的未成年陪酒女子也被匡列，最小的年僅15歲，成為網友熱議焦點。對此，桂林市疫情防控指揮部回應，針對有密接者資訊洩露的情況，相關部門正調查中，「我們也在追查相關信息。」

▲網傳的密接者個資列表，酒店「公主」和包廂服務員皆在名單上。（圖／翻攝微博）

《中國青年網》報導，網傳信息顯示，新冠陽性的非法入境人員同行的部分密接者姓名、身份證、車牌號和電話被人詳細公佈。此外，網傳一張表格的截圖還記錄了該新冠陽性人員在七星區花都國際娛樂會所接觸的多名工作人員的姓名、身份證號、電話和現住址等，備註為「公主」、「包廂服務員」等。

桂林七星區花都國際娛樂會所一名工作人員昨（7）日證實，目前多名工作人員作為密接者正在配合隔離中。另一名工作人員稱，目前該會所已暫停營業，具體營業時間需要等通知，不清楚個人資訊被洩漏的相關情況。

據了解，這名新冠檢測呈陽性的非法入境人員活動軌跡顯示，該員乘私家車經泉南高速僚田收費站進入桂林市，此後曾出現在臨桂區仙湖路裕橋魚生店、七星區普陀路靈川際東狗肉店、秀峰區官橋村華榮超市、官橋村310號、七星區花都國際娛樂會所活動、七星區體育館路口又來米粉店、七星區到秀峰區官橋村310號和七星區樟木村委巷口村21號等地活動。