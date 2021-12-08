南非研究：Omicron「部份逃脫」輝瑞疫苗防護力　最新數據曝光

▲南非一項研究指出，Omicron能夠「部分」逃脫輝瑞疫苗防護力。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

南非一項研究初步結果指出，Omicron病毒能夠「部分」逃脫輝瑞疫苗防護力，與原始毒株相比，甚至讓疫苗產生的中和抗體降低約40倍；但科學家強調，施打疫苗仍有助於抵禦最新變異株、預防重症。此研究是第一個直接觀察Omicron在已接種者身上反應的實驗，尚未發表在任何醫學期刊上。

CNN、《商業內幕》報導，南非健康研究所（AHRI）檢測12名受試者血液樣本及Omicron活體樣本，得出上述初步數據。12人全都已經施打2劑輝瑞，曾染疫又接種疫苗的6人防護效果較佳。

首席研究員、病毒學家西格爾（Alex Sigal）7日指出，雖然Omicron沒有「完全」逃脫疫苗防護力，但讓抗體顯著降低，仍將引發各種疑慮，包括疫苗效力能持續多久、加強針是否能提供足夠保護，或者最終是否需要新款疫苗。他說，「優良的加強針可能減少感染機會，尤其導致重症的嚴重感染」，呼籲盡速接種第三劑。

▲西格爾呼籲大家施打加強針，抵禦最新變異株。（圖／路透）



西爾格認為這次結果是個好消息，因為自己原本預期的結果更糟，「它肯定會逃脫，而這當然是糟糕的，但在我看來，有很多方法可以解決這個問題。」他也強調，這些數據「很可能隨著我們進行更多實驗而有所調整」，因為疫苗產生的抗體因人而異。

不久後，瑞典醫學大學卡羅琳學院（Karolinska Institutet）也公布研究結果指出，Omicron能讓輝瑞疫苗產生的抗體減少7倍，他們篩檢了17份血液樣本，並且使用實驗室人造毒株，而非活體病毒。研究團隊發現，Omicron在不同樣本中的影響差異很大，「它肯定比Delta糟糕，但必須再次強調，不如我們預期得那麼極端。」

事實上，其他變異株也出現部分逃脫疫苗防護力的跡象，但程度較低。先前的實驗室研究數據指出，與原始毒株相比，Delta能讓疫苗產生的抗體數量降低2至3倍，Beta能讓疫苗產生的抗體減少7至8倍。

▲魔王變種Omicron入侵全球。（圖／ETtoday）

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