Omicron來勢洶洶　侯友宜示警：7+7國門防疫不可輕忽

▲侯友宜出席新北市政會議。（資料照／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

全球已有52國出現新冠肺炎Omicron變異株病例，各國紛紛祭出管制措施。新北市長侯友宜8日在市政會議中提醒，雖然目前Omicron還沒進入台灣，但若在阻絕於境外沒有攔住，台灣就要採取嚴肅面對，尤其未來面對春節檢疫7+7，國門防疫絕對不可輕忽。

衛生局長陳潤秋指出，全球已有52國出現Omicron變異株病例。英國累計336起Omicron相關病例，11/30起恢復商店與大眾運輸的口罩強制令；德國平均日增6萬2042劑，明年3/16起，強制醫院、護理之家及其他醫療相關工作人員施打疫苗；法國平均日增6萬1369例，Omicron變異株病例累計25例，12/10起全國夜店關閉4星期。

另外，美國為防堵Omicron入侵，國際旅客不管有沒有打過疫苗，都必須檢附一天內的PCR證明，南韓疫情再次升溫，Omicron變異株相關病例累計36例，12/6起全面暫停解封，並宣佈重啟「限聚令」，實施為期4週的特防期。

侯友宜表示，昨天境外移入個案有21例，新北市佔2例，未來面對7+7，國門防疫絕對不可輕忽，尤其全球都對Omicron憂心忡忡，各國對於Omicron進到自己國家，就會採取更嚴格管制，雖然目前還沒進到台灣，但若在阻絕於境外沒有攔住，台灣就要採取嚴肅面對。

侯友宜說，各國都是在彈性調整，當然一個城市要有韌性機制，盡量不要影響到民眾的安全新型態生活，即使新北連續82天沒有本土病例，43天沒有新增個案，這只是表示現在是安全的，並不是百分百絕對安全，境外的管控仍要做好準備。