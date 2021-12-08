Omicron威脅！前台大醫「一早曝好消息」：比想像中還好

▲以兩國針對Omicron初步中和抗體研究發現，雖有顯著下降，但並未達到完全的免疫逃逸。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

新變異株Omicron在多國肆虐！南非及瑞典的研究團隊各自發表針對Omicron的初步中和抗體研究，前台大感染科醫師林氏璧指出，雖然兩研究顯示中和抗體分別下降41倍及7倍，但並未完全失效，「我想初步來說這還算是個好消息」。由於人數不多加上是初步資料，因此解讀需特別小心。

前台大感染科醫師林氏璧今日在粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，南非研究僅有12人，皆為打完第二劑BNT者一個月內的血清，其中有6人先前自然感染過，在實驗室中測試血清是否能中和活病毒，結果相較於原始株，中和抗體平均下降41倍。且有打過2劑疫苗加上自然感染者，中和抗體明顯較高，6人中有5人還可中和Omicron。

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而瑞典的研究則是用假病毒，林氏璧說，該團隊取17名捐血者及17名先前確診過的醫護人員，血清中都對原本武漢株有高的中和抗體，以此觀察Omicron中和抗體下降程度。結果發現個體差異很大，中和抗體從1～23倍下降都有，「但幾乎所有血清都還是可以中和Omicron。平均是下降7倍，好像比想像中好。」

▲ 美國正極力對抗Delta病毒，但Omicron已經來襲。（圖／達志影像／美聯社）

「Omicron的確讓中和抗體有顯著下降，但並沒有達到完全的免疫逃逸（應該算好消息）。」林氏璧看完研究後提出4點解讀，南非當地以真病毒來做，瑞典則以假病毒實驗，但一路以來無論真假病毒，結果都還算吻合。至於兩者研究為何差異這麼大，他認為可能原因多元，瑞典研究未清楚交代抽血時間點、先前打過的疫苗種類及是否有過自然感染；另外試驗人數都不多、個體差異大，仍須累積更多數據才能下結論。

再者，南非研究顯示暴露過3次抗原者（1次自然感染、2次BNT）對Omicorn中和抗體較高。林氏璧推論，加強針打下去應該也對Omicron有幫助，並相信輝瑞很快也將有打完加強針的血清以測試結果。

雖然兩研究中和抗體分別降了41倍及7倍，但林氏璧認為，「都還是可以中和Omicorn，並沒有達到完全失效。我想初步來說這還算是個好消息。」未來1～2週，類似的中和抗體研究應會如雨後春筍般出現，仍有待繼續觀察。