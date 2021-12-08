印6萬份手冊摺頁傳遞藻礁正確資訊　他批民進黨只顧「政權永續」

▲藻礁公投推動聯盟盼全民接受到正確資訊。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

4大公投案就要在12月18日舉行，根據部分民調都顯示，珍愛藻礁公投呈現正反方拉鋸，藻礁公投推動聯盟今（8日）開記者會宣布完成1萬份手冊、5萬份摺頁文宣，盼藉此傳達正確資訊，並批執政黨謊話連篇，只在乎面子和政權永續。

公投領銜人潘忠政無奈說，自公投發起，到後來送件70萬連署書，成最高紀錄，只是要向大家致歉，相較其他議題有政黨等奧援，聯盟沒有充裕經費，藻礁公投訊息傳遞部份相對拮据，努力將相關資訊整理並完成印製1萬份手冊與5萬份摺頁，期待民眾也能像在連署期間一樣，發揮自身影響力向親友傳達藻礁公投的正確資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼潘忠政說，將藻礁相關資訊整理並完成印製1萬份手冊與5萬份摺頁。



環境律師張譽尹表示，藻礁公投帶給國家最珍貴的貢獻，就是呼喚一群又一群的公民，重新省思國家重要政策，只是政府挾大量行政資源，拋棄最初理想，為了面子，把公投搞成錯誤口號宣傳、藍綠對決、跳針重覆，甚至搞成謊話連篇，只在乎政權永續，跟全民盼望的願景有很大的衝突。

荒野保護協會理事長劉月梅說明，手冊、摺頁編輯成易讀、易理解圖文稿，提供給所有關心藻礁的夥伴，一起認識藻礁生態系，因為認識，才能夠對公投案能夠做清晰的分析，獨立思考並發揮公民投票的實質意義，每個公民投下自己最珍貴的一票。荒野保護協會推廣講師陳逸樺指出，《藻礁 ‧你問我答》手冊與摺頁內容是蒐集最多民眾有疑議的問題後，請教相關專業生態學者教授、律師專家等回應彙整統合而成文字內容，最後再由志工夥伴佐以淺顯易懂之插圖的最終成品。

▲潘忠政提到，相較其他議題有政黨等奧援，藻礁聯盟沒充裕經費，因此訊息傳遞相對拮据。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅認為，藻礁公投是台灣第一件生態保育公投，天然氣只是過渡能源，過渡能源不該摧毀永續生態，希望更多人一起站出來就藻礁公投投下同意票。