　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

印6萬份手冊摺頁傳遞藻礁正確資訊　他批民進黨只顧「政權永續」

▲▼藻礁公投推動聯盟記者會,潘忠政。（圖／記者許展溢攝）

▲藻礁公投推動聯盟盼全民接受到正確資訊。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

4大公投案就要在12月18日舉行，根據部分民調都顯示，珍愛藻礁公投呈現正反方拉鋸，藻礁公投推動聯盟今（8日）開記者會宣布完成1萬份手冊、5萬份摺頁文宣，盼藉此傳達正確資訊，並批執政黨謊話連篇，只在乎面子和政權永續。

公投領銜人潘忠政無奈說，自公投發起，到後來送件70萬連署書，成最高紀錄，只是要向大家致歉，相較其他議題有政黨等奧援，聯盟沒有充裕經費，藻礁公投訊息傳遞部份相對拮据，努力將相關資訊整理並完成印製1萬份手冊與5萬份摺頁，期待民眾也能像在連署期間一樣，發揮自身影響力向親友傳達藻礁公投的正確資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼藻礁公投推動聯盟記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲▼潘忠政說，將藻礁相關資訊整理並完成印製1萬份手冊與5萬份摺頁。

▲▼藻礁公投推動聯盟記者會,潘忠政。（圖／記者許展溢攝）

環境律師張譽尹表示，藻礁公投帶給國家最珍貴的貢獻，就是呼喚一群又一群的公民，重新省思國家重要政策，只是政府挾大量行政資源，拋棄最初理想，為了面子，把公投搞成錯誤口號宣傳、藍綠對決、跳針重覆，甚至搞成謊話連篇，只在乎政權永續，跟全民盼望的願景有很大的衝突。

荒野保護協會理事長劉月梅說明，手冊、摺頁編輯成易讀、易理解圖文稿，提供給所有關心藻礁的夥伴，一起認識藻礁生態系，因為認識，才能夠對公投案能夠做清晰的分析，獨立思考並發揮公民投票的實質意義，每個公民投下自己最珍貴的一票。荒野保護協會推廣講師陳逸樺指出，《藻礁 ‧你問我答》手冊與摺頁內容是蒐集最多民眾有疑議的問題後，請教相關專業生態學者教授、律師專家等回應彙整統合而成文字內容，最後再由志工夥伴佐以淺顯易懂之插圖的最終成品。

▲▼藻礁公投推動聯盟記者會,潘忠政。（圖／記者許展溢攝）

▲潘忠政提到，相較其他議題有政黨等奧援，藻礁聯盟沒充裕經費，因此訊息傳遞相對拮据。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅認為，藻礁公投是台灣第一件生態保育公投，天然氣只是過渡能源，過渡能源不該摧毀永續生態，希望更多人一起站出來就藻礁公投投下同意票。

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
ET民調／「4大公投」調查出爐　這項首度未過半
特斯拉是無辜的！女駕駛停店門車格被Call移車　檢舉人曝光
百萬網美被男友「射到眼睛」！　崩潰示意圖：黏起來了
永和無頭屍！　高大成分析兇手「2手法」：熟人犯案
快訊／行刑式槍決新店爸　帽T殺手14:40抵台
老闆吸人妻母乳被打死　她偵訊「嚇到噴奶」
他「吃海鮮泡麵」心肌梗塞！　5族群要小心
小玉慘了！賣換臉A片　百萬賓士休旅被拍賣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

四技二專招生逾5.9萬　申請入學2階複試參採學習歷程

小心！12星座男深夜衝動指數　第一名是他

「12通未接來電」電信員狂Call　妹子抓狂！苦主曝真相：不打更慘

送全聯禮券500元40名！「企業品牌聲望大調查」投票GO

台灣能逃過變異株入侵？李秉穎認「有點緊張」：清零不等於沒危機

最新！家樂福「疫苗施打站、時程」懶人包　這8店一次送禮券+餐盒

印6萬份手冊摺頁傳遞藻礁正確資訊　他批民進黨只顧「政權永續」

肯德基「最強飲品」被換掉！　網哀號：不要亂換商品啦~

教部「全國海洋教育路線」開跑　學生體驗多元海洋文化

外送箱貼「A4大的鏡子」他怒害死人！騎士卻讚好用：反擊三寶絕招

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

四技二專招生逾5.9萬　申請入學2階複試參採學習歷程

小心！12星座男深夜衝動指數　第一名是他

「12通未接來電」電信員狂Call　妹子抓狂！苦主曝真相：不打更慘

送全聯禮券500元40名！「企業品牌聲望大調查」投票GO

台灣能逃過變異株入侵？李秉穎認「有點緊張」：清零不等於沒危機

最新！家樂福「疫苗施打站、時程」懶人包　這8店一次送禮券+餐盒

印6萬份手冊摺頁傳遞藻礁正確資訊　他批民進黨只顧「政權永續」

肯德基「最強飲品」被換掉！　網哀號：不要亂換商品啦~

教部「全國海洋教育路線」開跑　學生體驗多元海洋文化

外送箱貼「A4大的鏡子」他怒害死人！騎士卻讚好用：反擊三寶絕招

只有半年！預售實價登錄破6萬件　全年總銷估破兆

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！　震驚接拍片通知：為什麼是我

傳播妹愛上司機「狂接客賺100萬」齊私奔：迷戀他的尺寸！網急勸退

小蜘蛛確定演傳奇舞王！模仿蕾哈娜「黑絲襪Ｍ字腿熱舞」被翻出

「虎年熊大日曆」讓2022天天都療癒！兔兔、莎莉擴香石也超欠收

不想年後變「胖虎」！營養師教腰瘦5招：飯前這動作超重要

Omicron病毒顯微鏡下真實面貌曝光　表面呈皇冠狀刺突蛋白

Omicron有「免疫逃脫特性」　學者：籲高風險族群打第3劑

LIVE／蔡英文親自號召「台灣隊」　下令全黨1218站出來

「吃咖喱飯有屎味」！　男星遭廠商回嗆：你嘴巴有大便

生活熱門新聞

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

好市多驚見「肉色撲滿」她超害羞！網笑：不可以色色

最新混打數據出爐　醫籲接下來就打這疫苗

「熊大兔兔聖誕貼圖」LINE免費下載　傳送門曝

「追昱萱比較容易」鄧佳華掛穩交　性感辣模10字神回應

青青一拉露兩粒　1秒影片吸50萬人觀看

好市多驚現奇葩三寶！把車停在這秀翻網

排一蘭拉麵「晚餐等到凌晨2點」：花10分鐘吃完

骨灰罈紅茶退位！好市多「再推神物」網傻了

好市多搬6箱鮮乳！「客嗆認識XXX」店員秒給買

不只有屋馬內行人推台中燒肉「3神店」

更多熱門

相關新聞

北市下週提敬老金覆議　藍綠將祭甲動

北市下週提敬老金覆議　藍綠將祭甲動

台北市長柯文哲上任後取消發放重陽敬老金，但台北市議會11月10日表決國民黨團提出的「重陽敬老禮金致送自治條例」，在國民黨、新黨及民進黨多數議員下通過。台北市政府7日上午進行市政會議時，確定會提覆議，讓國、民兩黨直言要甲級動員投票，決定維持發放，使柯文哲8日直言，「這兩黨何時合在一起了？」

影／1分鐘動畫搞懂公投要「四個不同意」

影／1分鐘動畫搞懂公投要「四個不同意」

快訊／中二選區立委補選號次出爐！顏寬恒抽中5號

快訊／中二選區立委補選號次出爐！顏寬恒抽中5號

「一人一信」懶人包　民眾黨籲蘇揆徹查網軍

「一人一信」懶人包　民眾黨籲蘇揆徹查網軍

藻礁被插滿三接鋼構「0.4公頃的很多倍」　鄭正鈐酸「英年藻逝」

藻礁被插滿三接鋼構「0.4公頃的很多倍」　鄭正鈐酸「英年藻逝」

關鍵字：

潘忠政珍愛藻礁公投張譽尹荒野保護協會劉月梅台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅環保團體環團民進黨執政黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

台南現排隊買房人潮　30人熬通宵為了搶一屋

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面