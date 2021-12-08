影／1分鐘動畫搞懂公投要「四個不同意」　蘇貞昌親獻聲

記者陶本和／台北報導

民進黨8日公布「動畫版」投票指引來進行催票，用可愛簡明的動畫，以一分鐘時間向民眾說明為何要投下四張「不同意」票，以及提醒相關投票指引。該動畫由行政院長蘇貞昌獻聲，採用之前錄製的台語口播，同時以視覺和聽覺來向民眾宣傳1218公投訴求。

民進黨指出，這支台語投票指引動畫，是以蘇院長之前為地方錄製的口播音檔，再請動畫師後製而成，以淺顯易懂、生活化的方式，讓鄉親了解民進黨政府在這次公投的主張。

在動畫尾末，也以四張公投票的樣張來提醒民眾在12月18日公投日當天的投票時間，以及投票所需攜帶的：身分證、印章與投票通知單。

民進黨表示，數位媒介已成為現今最主要的訊息宣傳通路，因此多數宣傳內容都已數位化為主，民進黨也另外製作了供網路轉傳的的投票指引單，搭配這支投票指引動畫，希望讓會動的、靜態的、有聲音的等各種形式文宣素材，在公投的最後關頭，能夠擴散到民眾的數位載具中，達到最後宣傳及提醒效果。

▼民進黨用1分鐘動畫搞懂，為何公投要「四個不同意」。（圖／民進黨動畫）



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