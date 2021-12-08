藻礁被插滿三接鋼構「0.4公頃的很多倍」　鄭正鈐酸「英年藻逝」

▲潘忠政公布照片，三接就是蓋在藻礁上。（圖／翻攝潘忠政臉書，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政日前於臉書公布照片，直指三接就是蓋在藻礁上、面積是0.4公頃的很多倍，「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」。對此，國民黨立委鄭正鈐諷刺，八年前時任民進黨主席的蔡英文留下「藻礁永存」的題字，但執政後卻是「英年藻逝」。

鄭正鈐指出，蔡英文很大聲的說，中油第三天然氣接收站棧橋沒有蓋在大潭藻礁上。但是昨凌晨立法院教文委員會趁著退潮時，到三接棧橋施工現場勘查，卻發現棧橋的鋼構結構狠狠地插在藻礁上，三接就蓋在藻礁上。且不僅棧橋橋墩蓋在藻礁上，周圍固定區域也被覆蓋混凝土與泥沙，嚴重破壞藻礁生態。一場現勘，赤裸裸戳破蔡政府的謊言。

鄭正鈐表示，中油為了蔡政府的綠能政策必須「增氣減煤」，因此在桃園大潭海岸新建第三天然氣接收站，但卻嚴重危及超過7500年歷史的藻礁生態。環保團體因而啟動「搶救藻礁公投」，盼透過公民力量要求「三接」遷離大潭場址。

不過，鄭正鈐提到，極其諷刺的是，八年前時任民進黨主席的蔡英文留下「藻礁永存」的題字，但執政後卻是「英年藻逝」。

鄭正鈐認為，保護千年藻礁是環境永續的目標，但一再保證「不缺電」的政府，卻拿「缺電」的理由來恐嚇民眾，甚至還威脅國人，若要護藻礁，就得用自己的肺付出代價。一個藻礁公投，不但凸顯政府的能源政策左支右絀，更顯露這個政府的蠻橫與霸道。

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