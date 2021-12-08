北市提重陽敬老金覆議！藍綠祭甲動　柯文哲：2黨何時合作在一起？

▲柯文哲出席「北捷、北科、宏碁」國際級團隊 打造「捷運安全國家隊」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消發放重陽敬老金，但台北市議會11月10日表決國民黨團提出的「重陽敬老禮金致送自治條例」，在國民黨、新黨及民進黨多數議員下通過。台北市政府7日上午進行市政會議時，確定會提覆議，讓國、民兩黨直言要甲級動員投票，決定維持發放，使柯文哲8日直言，「這兩黨何時合在一起了？」

面對台北市議會11月10日表決通過「重陽敬老禮金致送自治條例」，且該條例並未排富，使柯文哲認為違反財政紀律、不符合社會福利且有違憲之虞，當天就直言要提覆議。

根據議事規定，市政府送請覆議案，得於一讀會邀請市長列席，應於一讀會後逕付二讀，並就是否維持原議決案做無記名表決，倘若三分之二的出席議員仍同意維持原議決，就是維持「重陽敬老禮金致送自治條例」，將讓北市府相當難堪。

據了解，台北市政府7日上午進行市政會議時審議通過，確定會提覆議，並預計在16或17日向議會提出，而柯文哲也將拜會台北市議會民進黨團、國民黨團和新黨、無黨籍等議員，尋求議員們支持覆議。

然而7日藍綠兩黨團受訪時都直言，要祭出甲級動員投票決定維持發放重陽敬老金。對此，柯文哲8日上午出席台北捷運記者會時回應，「國、民兩黨何時合在一起了？這2個黨不是一個4個圈（意指1218公投4個同意），另一個4個叉（意指1218公投4個不同意），這兩個黨何時合作在一起？是為了社會公益嗎？」