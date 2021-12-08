查網軍！民眾黨懶人包「一人一信寄行政院」　籲蘇貞昌徹查

▲民眾黨推出懶人包教學一人一信寄行政院，要求蘇貞昌徹查網軍。（圖／翻攝民眾黨臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜家暴案扯出網軍案外案，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲發起，「一人一信寄行政院」，為蒙受網軍所害的每一個人討公道，別再利用行政資源對民眾進行認知作戰。民眾黨製作懶人包教學，藉由群眾力量呼籲行政院長蘇貞昌徹查，杜絕網軍治國亂象。

民眾黨表示，黨政媒網軍一條龍，對言論的扼殺、對自由的箝制，已經重創台灣民主政治。在網軍治國的劣質風氣下，民進黨政府搖身變為獨裁巨獸，大行造謠、抹黑、抹紅、抹黃，甚至派系間對內以網軍互治，對外利用側翼帶風向，讓人民分不清什麼是事實，更失去了道德底線。

民眾黨痛批，掌權者不知節制，以及旁觀者的冷漠，都是縱容網軍治國的共犯，讓一位無業、就讀博士班的普通人，竟可迫使立委卑躬屈膝，連國策顧問都為其出面關切，就算被押還能持續放出假消息，把整個社會、整個國家玩弄於股掌之間。

民眾黨指出，網軍在2018年受「卡神」楊蕙如指揮，攻擊駐大阪辦事處處長蘇啟誠，導致他自殺身亡，更在綠營總統初選重創政敵，2020年「中央圖房」甚至入侵立法院，當場製作哏圖供側翼使用，全面滲透臉書和PTT論壇。

民眾黨質疑到現在為止，被揪出來的網軍帳號，都是來自民進黨，如李柏璋、林瑋豐和楊蕙如。究竟林秉樞是不是網軍，背後又有誰當靠山？蘇貞昌院長12月6日允諾「任何不法都會嚴查嚴辦」，民進黨政府必須即刻嚴查網軍以自清，否則外界將對執政黨喪失信任，悲劇也會一再發生。

民眾黨表示，藉由削弱民眾互信而牟利，本身就是一種罪惡，因此民眾黨主席柯文哲帶頭「一人一信寄行政院」，為蒙受網軍所害的每一個人討公道，別再利用行政資源對民眾進行認知作戰。

民眾黨呼籲，蔡總統應出面向網軍喊停，蘇貞昌院長徹查中央行政機關，是否利用公帑預算或行銷目的，對特定對象在網路社群上進行惡意攻擊，杜絕網軍治國亂象。