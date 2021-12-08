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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政治、藝能、企業界都遭殃　朱立倫：我們都是民進黨網軍受害者

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴事件，牽扯出民進黨派系、網軍內鬥爭議，引發全國熱議。針對綠營網軍猖獗，朱立倫今（8日）直播街講受訪表示，「我們現在正在直播，我們是正正當當的，民進黨等一下網軍就會直接在我的手機、在我的臉書下面，網軍又來攻擊！」

朱立倫表示，我們都是民進黨、暗黑網軍的受害者，呼籲大家不要分黨派，因為民進黨本身也有很多的受害者，也不要分職業，都站出來，我們用me too，大家共同發揮正義的力量，讓對台灣傷害非常大的網軍，能夠從這一塊民主的土地上徹底消失。

朱立倫還說，「我們現在正在直播，我們是正正當當的，我們就是一般網路，然後民進黨等一下網軍就會直接在我的手機、在我的臉書下面，網軍又來攻擊、又來惡意抹黑，那才是網軍」。

朱立倫抨擊，網軍不但是不斷的攻擊政治人物，還攻擊演藝界、企業界的朋友，攻擊很多很多善良的朋友，網軍還會反串，就像民進黨的指控，完全是介入我們黨內選舉，用反串的方式惡意抹黑的方式，這就是網軍的可怕。

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