通通抓出來！民眾黨發動1人1信　要求政院徹查網軍

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立委高嘉瑜的家暴案演變成網軍風波，也揭開施暴男林秉樞、「台獨機關槍」李柏璋等人複雜的政界、商界關係。民眾黨8日呼應黨主席、台北市長柯文哲日前主張，發動1人1信向政院陳情，要求徹查內部網軍。

民眾黨批評，綠營黨政媒網軍一條龍，對言論的扼殺、對自由的箝制，已經重創台灣民主政治。在網軍治國的劣質風氣下，民進黨政府搖身變為獨裁巨獸，大行造謠、抹黑、抹紅、抹黃，甚至派系間對內以網軍互治，對外利用側翼帶風向，讓人民分不清什麼是事實，更失去了道德底線。

民眾黨指出，掌權者不知節制，以及旁觀者的冷漠，都是縱容網軍治國的共犯，讓一位無業、就讀博士班的普通人，竟可迫使立委卑躬屈膝，連國策顧問都為其出面關切，就算被押還能持續放出假消息，把整個社會、整個國家玩弄於股掌之間。

民眾黨表示，網軍在2018年受「卡神」楊蕙如指揮，攻擊駐大阪辦事處處長蘇啟誠，導致他自殺身亡。沒想到2020年執政黨仍然不知節制，直接讓「中央圖房」入侵立法院，當場製作哏圖供側翼使用，全面滲透臉書和PTT論壇。

藉由削弱民眾互信而牟利，本身就是一種罪惡，因此柯P帶頭「一人一信寄行政院」，就是要為蒙受網軍所害的每一個人討公道，別再利用行政資源對民眾進行認知作戰。

民眾黨呼籲，蔡總統應出面向網軍喊停，蘇貞昌院長徹查中央行政機關，是否利用公帑預算或行銷目的，對特定對象在網路社群上進行惡意攻擊，杜絕網軍治國亂象。為守護台灣民主，請民進黨政府嚴查網軍，不分顏色，不分陣營，只要有的，通通抓出來。