LIVE／蔡英文親自號召「台灣隊」　下令全黨1218站出來

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

根據《東森新媒體ETtoday》最新民調，四大公投案，僅反萊豬同意比例過半，其他包括重啟核四、三接遷移、公投綁大選等同意比例都未過半。面對1218就要投票的四大公投，兼任民進黨主席的總統蔡英文8日將召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會。

《東森新媒體ETtoday》最新民調顯示，「重啟核四」案，45.3%同意、48.6%不同意、6.1%不知道/沒意見；「三接遷移」案，45.8%同意、40.8%不同意、13.4%不知道/沒意見；「公投綁大選」案，47.5%同意、44.2%不同意、8.3%不知道/沒意見；「反萊豬」案，56.0%同意、37.6%不同意、6.4%不知道/沒意見。

若與《東森新媒體ETtoday》歷次調查結果相較，四大公投僅「反萊豬進口」議題呈現穩定趨勢，「重啟核四」、「三接遷移」、「公投綁大選」三議題皆出現膠著態勢。其中，「重啟核四」於11月24日至26日調查中出現翻轉，不同意首次大於同意，此次調查不同意再度超越同意，差距略增為3.3%。

「三接遷移」同意大於不同意，差距縮減為5.0%，此次未表態率雖降至13.4%，但下滑幅度不大，顯示民眾對此議題的看法仍未明朗。「公投綁大選」雖然同意大於不同意，但卻首度出現同意比例未過半的態勢，兩者差距縮減為3.3%。「反萊豬進口」持續維持同意大於不同意，同意比例過半，正反意見差距無太大變化。

對此，兼任民進黨主席的總統蔡英文8日下午於中常會前，將親自率領中常委召開「台灣隊站出來， 1218總動員」記者會，號召全黨在最後時刻，繼續強力推動「四個不同意」的訴求。

另外，民進黨也公布「動畫版」投票指引來進行催票，用用可愛簡明的動畫，以一分鐘時間向民眾說明為何要投下四張「不同意」票，以及提醒相關投票指引。

特別的是，該動畫由行政院長蘇貞昌獻聲，採用之前錄製的台語口播，同時以視覺和聽覺來向民眾宣傳1218公投訴求。