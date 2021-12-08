前幕僚爆民眾黨有網軍？　柯文哲：被抓到的都是民進黨帳號

▲柯文哲出席「北捷、北科、宏碁」國際級團隊 打造「捷運安全國家隊」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

立委高嘉瑜被施暴案延生網軍風波，台北市長柯文哲日前發起「一人一信」要行政院查網軍，但柯文哲前攝影官潘俊霖7日直言，自己被民眾黨網軍霸凌；曾幫柯文哲操刀Line官方帳號的前民眾黨不分區立委提名人吳靜怡也自爆認識「台獨機關槍」李柏璋。對此，柯文哲8日並未正面回應，僅說目前被抓到的網軍都是民進黨的。

潘俊霖過去被指控，成立假帳號在「柯粉俱樂部」粉絲專頁攻擊自己人，儘管他當時已有澄清，但在潘俊霖辭職之後，仍持續遭到網軍出征。潘俊霖7日於臉書直言，「網軍攻擊是我這一生永遠無法忘懷的惡夢。」當初放任網軍攻擊他的政客，現在高舉道德大旗政治操作批評別人有網軍，「高嘉瑜被攻擊需要大眾關心網軍問題，我一個平民百姓被網軍攻擊就活該，這就是公平正義嗎！」

而吳靜怡8日在臉書爆料，2014年是網路在政治爆發的開端，無論是粉專、大數據、小額募款都是新型態，「我認識李柏璋跟認識周世恩、TonyQ都是一樣概念，知道彼此但不熟，我跟方文山講話的字數，比他們都多。」自己最後一次看到李柏璋是在2019年民眾黨高雄後援會舉辦烤肉的時候，「要說『不認識李柏璋』，很抱歉，辦不到！畢竟，無論他之後變好或變壞，這傢伙曾經是義勇軍」。

針對潘俊霖說柯文哲有網軍攻擊，柯文哲8日上午出席台北捷運記者會時笑稱，「這更好笑，好啦！好啦！先把這（意指記者會）解決掉。」至於怎麼看自家人稱民眾黨有網軍？柯文哲說，「到現在為止，被抓到的都是民進黨帳號好不好？」