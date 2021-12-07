藍委清晨考察三接　秀證據「棧橋鋼構插在藻礁上」

▲李德維視察藻礁。（圖／翻攝李德維臉書）



記者杜冠霖／台北報導

珍愛藻礁公投將於12月18日舉行，總統蔡英文日前前往桃園觀新、大潭藻礁及大潭電廠視察。她強調，8年前留下的「藻礁永存」是指保存觀新地區，現在「觀新藻礁已經永存了」。三接也沒有蓋在藻礁上。對此，國民黨立委李德維今（7日）到大潭藻礁視察，並痛批，三接的棧橋鋼構結構，就筆直地插在藻礁上，「傷害藻礁有圖為證，什麼都是真的，只有你們滿口的假話。」

李德維表示，清晨四點半集合出發，清晨五點抵達大潭藻礁，中油第三天然氣接收站施工處，結果，這回我們直衝施工處，一舉戳破了蔡英文與蘇貞昌的謊言，「三接的棧橋鋼構結構，就筆直地插在藻礁上！傷害藻礁，有圖為證，什麼都是真的，只有你們滿口的假話。」

李德維指出，上週立委蔣萬安安排的考察，被民進黨政府，與民進黨立院黨團技術性杯葛，只能「遠觀」。經濟部一度在簡報時與新聞稿中坦承棧橋傷害藻礁，卻又被蘇貞昌改口說是「假新聞」。

李德維表示，自己與辦公室主任林冠勳拂曉出擊，直抵棧橋，一切真相大白，棧橋就插在藻礁上，而正式獲邀出席的公投領銜人潘忠政也當場指出三接施工的混凝土與泥沙，已經覆蓋了大片藻礁，讓藻礁生態系慢性死亡。

國民黨立委蔣萬安1日前往桃園觀塘工業區，考察中油三接工程。有媒體報導指出，經濟部在簡報時坦承「三接興建過程已傷到藻礁」；而經濟部則在晚間發布新聞稿澄清，強調三接沒有蓋在藻礁上，所謂的「損傷」是因管線上岸接給大潭電廠，中油施工時採棧橋方式施工，僅影響0.4公頃的水下礁石、約占總面積的萬分之4。

蘇貞昌2日下午出席活動時受訪直言，「這是假訊息，我們知道蔡總統上任後，為了保護藻礁，把本來馬政府核定的232縮小為23而且沒有蓋在藻礁上」。

蘇貞昌說，政府一定會保護藻礁，同時也要維護電力的穩定供應，希望國人同胞不要受假訊息的影響。同時我們也看到總統親赴現場，看到藻礁都保護好，我們還會有基金來照顧保護藻礁，希望國人一起來對這個假訊息同時對這個所謂還要遷移使得供電受到影響的這個，投下不同意票。

▼李德維視察藻礁。（圖／翻攝李德維臉書）

